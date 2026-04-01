Nike United: creato dalle atlete, progettato per essere visto

Il nuovo straordinario United Pack di Nike è stato creato da alcune delle atlete più riconoscibili al mondo, tutte con un obiettivo comune: realizzare design fatti per essere notati.
Per la collezione estate 2026, Nike ha collaborato con sei delle più grandi stelle del calcio femminile per co-creare e reinterpretare tre iconici modelli di scarpe da calcio, ognuno espressione diversa di sicurezza in campo.
Quattro di queste giocatrici rappresentano il meglio del calcio europeo per club, mentre due guidano la scena in Nord America. Insieme, hanno contribuito a dare forma a una collezione che celebra unità, diversità e la crescente influenza del calcio femminile a livello globale.