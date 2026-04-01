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Nike United group shotNike

Nike United: creato dalle atlete, progettato per essere visto

CULTURE
BOOTS
L. James
S. Paralluelo
N. Girma
P. Guijarro
D. Castellanos
S. Wilson

Alcune delle atlete più celebri al mondo hanno ideato il nuovo United Pack di Nike accomunate da un unico obiettivo: realizzare modelli pensati per farsi notare.

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Il nuovo straordinario United Pack di Nike è stato creato da alcune delle atlete più riconoscibili al mondo, tutte con un obiettivo comune: realizzare design fatti per essere notati.

Per la collezione estate 2026, Nike ha collaborato con sei delle più grandi stelle del calcio femminile per co-creare e reinterpretare tre iconici modelli di scarpe da calcio, ognuno espressione diversa di sicurezza in campo.

Quattro di queste giocatrici rappresentano il meglio del calcio europeo per club, mentre due guidano la scena in Nord America. Insieme, hanno contribuito a dare forma a una collezione che celebra unità, diversità e la crescente influenza del calcio femminile a livello globale.

  • Nike MercurialNike

    LA MERCURIAL: LAUREN JAMES E SALMA PARALLUELO

    La Mercurial è pensata per le giocatrici che danno il meglio in attacco. Esplosiva, diretta e sempre pericolosa. Progettata per la velocità con uno scopo preciso, è stata sviluppata per supportare decisioni rapide, movimenti fulminei e un impatto immediato. Rappresenta il lato più audace del gioco. L’ammortizzazione Zoom Air offre un ritorno di energia reattivo a ogni passo, mentre la piastra di trazione sotto il piede è stata sviluppata appositamente per chi vuole superare le linee e prendersi dei rischi.

    Non è un caso che Lauren James e Salma Paralluelo siano state fondamentali nello sviluppo. James è considerata una delle attaccanti più temute nell’uno contro uno della WSL; la sua velocità e il suo stile diretto sono stati al centro del dominio costante del Chelsea negli ultimi anni.

    Paralluelo, ex velocista diventata calciatrice, ha scalato rapidamente le gerarchie del Barcellona prima di diventare una delle giocatrici più influenti della Spagna ai Mondiali 2023. Il suo gol nella semifinale contro la Svezia è stato un perfetto esempio di ciò che sa fare palla al piede. Entrambe eccellono nei momenti per cui la Mercurial è stata creata: un attacco senza paura.

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  • Nike TiemoNike

    LA TIEMPO: NAOMI GIRMA E PATRI GUIJARRO

    Se la Mercurial incarna la velocità, la Tiempo rappresenta la tecnica. Progettata per atlete che valorizzano controllo, tocco e intelligenza, aiuta chi deve leggere il gioco a mantenere la calma sotto pressione e a migliorare le compagne. La Tiempo trasmette sicurezza alle giocatrici che non affrettano il momento, ma lo dominano. La tomaia in TECHLEATHER privilegia il contatto con il pallone, garantendo che ogni passaggio, controllo e decisione sia guidato dalla giocatrice.

    Naomi Girma e Patri Guijarro incarnano perfettamente questo profilo. Girma è sempre stata una presenza composta e tecnicamente eccellente, affermandosi come una delle migliori difensore al mondo sia con il Chelsea sia con la nazionale degli Stati Uniti. Guijarro, cresciuta nell’accademia del Barcellona fino a diventare una delle centrocampiste più complete del calcio mondiale, dirige il gioco con un’autorità che la distingue dalle altre. Entrambe sono state fondamentali nel definire la risposta del TECHLEATHER della Tiempo, creando una scarpa che sembra un’estensione del corpo dell’atleta.

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  • Nike PhantomNike

    LA PHANTOM: DEYNA CASTELLANOS E SOPHIA WILSON

    Il terzo modello della collezione, la Phantom, è stato progettato per registe e attaccanti che comandano il gioco invece di inseguirlo. Per chi si affida a passaggi precisi, controllo ravvicinato e finalizzazioni sicure. La tecnologia Gripknit della Phantom offre una superficie controllata per un contatto preciso con il pallone, mentre la piastra sotto il piede supporta cambi di direzione rapidi e decisioni immediate.

    È una scarpa perfetta per Deyna Castellanos e Sophia Wilson. Castellanos è da tempo una delle giocatrici più dotate tecnicamente nella NWSL, una forza creativa per club e nazionale, capace di sbloccare le difese con un solo passaggio, guadagnandosi la reputazione di una delle migliori playmaker del Nord America. Wilson, invece, è emersa come una delle attaccanti più entusiasmanti del campionato, combinando movimenti rapidi con un istinto realizzativo impeccabile che ha conquistato tifosi ben oltre gli Stati Uniti.

  • LE ATLETE AL CENTRO DEL DESIGN

    Ciò che unisce tutti e tre i modelli è l’approccio di Nike: mettere le atlete al centro delle decisioni su materiali, vestibilità e prestazioni. Le colorazioni distintive rafforzano i loro valori: sicurezza, individualità e unità.

    Questo lavoro è stato validato da James, Girma, Guijarro e Paralluelo, insieme alle stelle della NWSL Castellanos e Wilson, che rappresentano i profili più distintivi del calcio femminile. Mercurial, Tiempo e Phantom li incarnano tutti.


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