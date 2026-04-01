Nike United: creato dalle atlete, progettato per essere visto

La Mercurial è pensata per le giocatrici che danno il meglio in attacco. Esplosiva, diretta e sempre pericolosa. Progettata per la velocità con uno scopo preciso, è stata sviluppata per supportare decisioni rapide, movimenti fulminei e un impatto immediato. Rappresenta il lato più audace del gioco. L’ammortizzazione Zoom Air offre un ritorno di energia reattivo a ogni passo, mentre la piastra di trazione sotto il piede è stata sviluppata appositamente per chi vuole superare le linee e prendersi dei rischi.

Non è un caso che Lauren James e Salma Paralluelo siano state fondamentali nello sviluppo. James è considerata una delle attaccanti più temute nell’uno contro uno della WSL; la sua velocità e il suo stile diretto sono stati al centro del dominio costante del Chelsea negli ultimi anni.

Paralluelo, ex velocista diventata calciatrice, ha scalato rapidamente le gerarchie del Barcellona prima di diventare una delle giocatrici più influenti della Spagna ai Mondiali 2023. Il suo gol nella semifinale contro la Svezia è stato un perfetto esempio di ciò che sa fare palla al piede. Entrambe eccellono nei momenti per cui la Mercurial è stata creata: un attacco senza paura.