Nigeria nel caos: la squadra boicotta l'allenamento a due giorni dal playoff mondiale

Come riportato da 'Foot Mercato', tutti i calciatori (tra cui gli 'italiani' Lookman e Okoye e l'ex Napoli Osimhen) hanno boicottato l'allenamento odierno: a loro si è unito anche lo staff tecnico.

A decretare questa drastica soluzione è stato il malcontento per il mancato versamento di alcuni bonus da parte della Federcalcio locale, uno scenario che ormai va avanti da diversi mesi e non sembra voler giungere a una conclusione positiva.