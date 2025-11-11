Nigeria nel caos: la squadra boicotta l'allenamento a due giorni dal playoff mondiale

Non sono ore facile per la nazionale della Nigeria, alle prese con una situazione di cui i tifosi avrebbero fatto volentieri a meno, soprattutto per le tempistiche così a ridosso di una partita che definire importante è riduttivo.
Osimhen e compagni, infatti, hanno deciso di non presentarsi alla seduta d'allenamento in segno di protesta contro la Federazione.
Da capire se tutto ciò proseguirà anche nelle prossime ore o se la frattura tra le parti sarà ricucita per il bene dell'obiettivo della qualificazione ai Mondiali, evento che non si verifica dall'edizione russa del 2018.