Qualificazioni Mondiali 2026, in Africa sperano ancora Nigeria e Camerun: come funzionano i playoff

Le prime otto classificate dei gironi africani hanno guadagnato l'accesso diretto al Mondiale 2026. Dall'Egitto al Ghana, dal Senegal al sorprendente Capo Verde, diverse rappresentative potranno giocare la Coppa del Mondo del prossimo anno senza passare dai playoff. Playoff che per le migliori seconde classificate cominceranno a novembre, nella speranza di poter proseguire negli stessi anche a marzo.

A differenza delle qualificazioni europee, con i playoff previsti a marzo dopo la conclusione dei gironi canonici, quelle africane prevedono un secondo turno post gruppi da cui solamente una squadra potrà continuare a sperare. Per le altre tre, invece, arrivederci al Mondiale del 2030.

Sono quattro le qualificate africane ai playoff e in particolare Nigeria, Camerun, Gabon e Repubblica Democratica del Congo, le migliori seconde riuscite a superare nella classifica finale Burkina Faso, Niger, Madagascar, Uganda e Namibia.

Tra queste la beffa più grande è quella capitata a Burkina Faso e Niger, a pari punti (15) con le grandi Nigeria e Camerun ma tagliate fuori dalla differenza reti.