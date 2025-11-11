Pubblicità
Qualificazioni Mondiali 2026, in Africa sperano ancora Nigeria e Camerun: come funzionano i playoff

Otto africane sono già certe di giocare i Mondiali, ma per un'altra potrà esserci il nono pass. A patto di superare i playoff continentali e intercontinentali.

Le prime otto classificate dei gironi africani hanno guadagnato l'accesso diretto al Mondiale 2026. Dall'Egitto al Ghana, dal Senegal al sorprendente Capo Verde, diverse rappresentative potranno giocare la Coppa del Mondo del prossimo anno senza passare dai playoff. Playoff che per le migliori seconde classificate cominceranno a novembre, nella speranza di poter proseguire negli stessi anche a marzo.

A differenza delle qualificazioni europee, con i playoff previsti a marzo dopo la conclusione dei gironi canonici, quelle africane prevedono un secondo turno post gruppi da cui solamente una squadra potrà continuare a sperare. Per le altre tre, invece, arrivederci al Mondiale del 2030.

Sono quattro le qualificate africane ai playoff e in particolare Nigeria, Camerun, Gabon e Repubblica Democratica del Congo, le migliori seconde riuscite a superare nella classifica finale Burkina Faso, Niger, Madagascar, Uganda e Namibia.

Tra queste la beffa più grande è quella capitata a Burkina Faso e Niger, a pari punti (15) con le grandi Nigeria e Camerun ma tagliate fuori dalla differenza reti.

  • I PLAYOFF DELLA SECONDA FASE

    Nella seconda fase dei playoff di qualificazione al Mondiale, il 13 novembre si giocheranno Nigeria-Gabon e Camerun-Repubblica Democratica del Congo. In gara secca, i due match porteranno alla finale che vedrà contendersi l'accesso al nuovo turno le due squadre vincitrici.

    Nonostante Camerun e Nigeria abbiano ottenuto un punteggio inferiore nei gironi rispetto a Gabon e Congo DR, le due big possono giocare la semifinale della seconda fase in casa in virtù della miglior posizione nel ranking FIFA.

    La finale del secondo turno tra Nigeria/Gabon e Camerun/Congo DR non porterà direttamente al Mondiale, ma bensì a una nuova fase intercontinentale.

  • I PLAYOFF INTECONTINENTALI

    La squadra africana che supererà la seconda fase di novembre potrà giocare i playoff intercontinentali di marzo, ai quali partecipano le Nazionali provenienti da ogni continente eccezion fatta per quello europeo.

    Una tra Nigeria, Gabon, Congo DR e Camerun andrà a sfidare due tra Bolivia (Sudamerica), Nuova Caledonia (Oceania) e le rappresentanti di Asia e Centro-America.

    Nel caso del Centro-America le qualificate ai playoff intercontinentali saranno due, in virtù del Messico come paese ospitante del Mondiale.

    Da quest'ultima fase intercontinentale, composta anche in questo da semifinale e finale in gara unica, arriveranno le ultime due qualificate al Mondiale.

  • LE AFRICANE QUALIFICATE AI MONDIALI

    • Algeria
    • Capo Verde
    • Costa d'Avorio
    • Egitto
    • Ghana
    • Marocco
    • Senegal
    • Sudafrica
    • Tunisia

  • IL SORTEGGIO DEI MONDIALI

    Di scena a dicembre, il sorteggio dei Mondiali non vedrà tutte le squadre presenti. Sei delle quarantasei squadre totali, infatti, arriveranno solamente a marzo al termine della disputa dei playoff europei e intercontinentali.

    Le squadre già qualificate avranno nel proprio girone un punto interrogativo che verrà colmato con le partite previste nel 2026. A quel punto il Mondiale più largo di sempre voluto dalla FIFA potrà essere realmente completo.

