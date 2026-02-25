Goal.com
Jose Mourinho Benfica 2026Getty Images
Leonardo Gualano

Niente ritorno al Bernabeu per Mourinho: diserta gli spalti e segue Real Madrid-Benfica nel bus su un tablet

José Mourinho era uno degli uomini più attesi, ma al Bernabeu non si è visto: per lui era già pronta una postazione con alcuni addetti alla sua protezione.

Si chiude l’avventura del Benfica nell’edizione 2025-2026 della Champions League.

Alla compagine lusitana, che era stata sconfitta per 1-0 nel match di andata del Da Luz, non è bastata una rete in apertura siglata da Rafa Silva, per riuscire a ribaltare il Real Madrid.

I Blancos infatti si sono imposti per 2-1 in rimonta grazie alle reti di Tcouameni e Vinicius, staccando così il pass per gli ottavi di finale.

Tra coloro che al Bernabeu erano più attesi in assoluto anche il grande ex José Mourinho, che però in realtà allo stadio non si è visto.

  • MOURINHO SQUALIFICATO

    José Mourinho comunque non sarebbe andato in panchina per guidare il suo Benfica al Bernabeu contro il Real Madrid.

    Lo Special One è stato infatti espulso nelle battute finali della sfida di andata e, proprio in virtù del rosso rimediato, ha deciso di saltare la conferenza stampa della vigilia.

    A guidare la squadra sul campo a Madrid è stato dunque il suo vice Tralhao.

  • L’UOMO PIU ATTESO

    José Mourinho sarebbe dovuto tornare al Bernabeu 4652 giorni dopo l’ultima volta.

    Un ritorno attesissimo per lo Special One che ha allenato il Real Madrid tra il 2010 ed il 2013, vincendo un campionato, una Coppa di Spagna ed una Supercoppa di Spagna.

    Il nome di Mourinho, tra l’altro, nelle ultime settimane è stato accostato proprio a quello del club spagnolo, visto che si è parlato di quello che sarebbe potenzialmente un clamoroso ritorno nella prossima stagione.

  • LA POSTAZIONE PRONTA AL BERNABEU

    José Mourinho, secondo quelle che erano le indiscrezioni circolate prima dell’inizio della partita, avrebbe dovuto seguire la partita dalla cabina numero 6 del Bernabeu, la stessa che ha accolto Hansi Flick nel corso dell’ultimo Clasico.

    Ad attenderlo decine di giornalisti e soprattutto si dipendenti del Real Madrid, tra i quali anche alcuni addetti alla sicurezza, chiamati a proteggere l’accesso alla cabina.

    Per Mourinho erano stati preparati anche degli snack ed alcune bevande.

  • LA PARTITA VISTA SUL TABLET

    Nonostante fosse tutto pronto, José Mourinho sugli spalti del Bernabeu non si è visto.

    Come rivelato dai media spagnoli e quelli portoghesi, lo Special One ha seguito la partita ma dal bus del Benfica.

    Dopo aver dato le ultime indicazioni ai suoi giocatori, è tornato sul mezzo ed ha visto l’intera partita che ha sancito l’eliminazione della sua squadra su un tablet. 

