Niente ritorno al Bernabeu per Mourinho: diserta gli spalti e segue Real Madrid-Benfica nel bus su un tablet

Si chiude l’avventura del Benfica nell’edizione 2025-2026 della Champions League.
Alla compagine lusitana, che era stata sconfitta per 1-0 nel match di andata del Da Luz, non è bastata una rete in apertura siglata da Rafa Silva, per riuscire a ribaltare il Real Madrid.
I Blancos infatti si sono imposti per 2-1 in rimonta grazie alle reti di Tcouameni e Vinicius, staccando così il pass per gli ottavi di finale.
Tra coloro che al Bernabeu erano più attesi in assoluto anche il grande ex José Mourinho, che però in realtà allo stadio non si è visto.