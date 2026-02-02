Goal.com
Nicolas GianiGetty Images
Francesco Schirru

39 anni, è morto Nicolas Giani: cresciuto nelle giovanili dell'Inter e capitano della SPAL in grado di arrivare in Serie A

Ex difensore ritiratosi nel 2021/2022, Giani ha chiuso la carriera al Desenzano, città dove si svolgeranno i funerali.

È morto Nicolas Giani, ex capitano della SPAL in grado di tornare in Serie A nel 2017. Dopo aver combattuto con una malattia nell'ultimo periodo, è scomparso ad appena 39 anni. 

Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, tanto da essere stato portato in prima squadra in panchina nel corso nel 2005, Giani ha giocato tutta la carriera tra Serie B e C, ritirandosi solamente nel 2021/2022. Passato per Vicenza e Spezia tra le altre, Giani ha chiuso con il calcio professionistico a Desenzano, dove saranno celebrati i funerali. 

Nato a Como, il difensore era stato tra i più importanti giocatori della SPAL di Semplici riuscita a compiere il doppio salto dalla C alla A un decennio fa. Dopo la promozione nella massima serie Giani venne ceduto allo Spezia, dove ha militato fino al 2019 prima di chiudere con la FeralpiSalò e il già citato Desenzano.

  • IL CORDOGLIO DEI CLUB

    "Spezia Calcio esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Nicolas Giani, calciatore aquilotto nelle stagioni 17/18 e 18/19" ha scritto il club ligure sul proprio sito ufficiale. "Alla famiglia Giani va il pensiero e il forte abbraccio di tutto il Club.

    Un pensiero per Giani anche da parte del Vicenza: "La società L.R. Vicenza esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, ex giocatore del Lane che tra il 2008 e il 2012 ha collezionato 108 presenze con la maglia biancorossa. Da parte di tutto il club le più sentite condoglianze a tutta la famiglia".

0