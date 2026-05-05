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Nico Paz Como 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Nico Paz-Inter, parla Zanetti: "Complicato, tornerà al Real Madrid"

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Javier Zanetti allontana Nico Paz dall'Inter: "Sono un suo grande ammiratore e starebbe bene in qualsiasi squadra. Prenderlo? Complicato, sicuramente tornerà al Real".

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La suggestione Nico Paz-Inter, da oggi, è meno viva.


A smorzare il sogno di mercato del popolo nerazzurro è Javier Zanetti, che a margine della presentazione del Trofeo Dossena si è mostrato pessimista in merito all'eventuale approdo del gioiello argentino.


Il futuro prossimo di Nico sembra essere a Madrid sponda Real, dove tornerebbe dopo i due anni super vissuti a Como: questo è ciò che ha paventato il vicepresidente interista, il quale ha poi rassicurato i tifosi in merito ad ambizioni e potere del club in estate ed esaltato due protagonisti del trionfo tricolore: Cristian Chivu e Lautaro Martinez.

  • "NICO PAZ TORNERÀ AL REAL MADRID"

    "Il papà è un grande amico. Sono un grande ammiratore di Nico Paz e questo non lo posso nascondere - riporta 'FcInter1908' - Al di là di tutto, in campo si vede che è un ragazzo perbene. Starebbe in qualsiasi grande squadra. Se ce la faremo a prenderlo? Complicato, lui sicuramente tornerà al Real Madrid".


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  • "SE POTREMO RINFORZARCI LO FAREMO"

    "Di sicuro se c'è la possibilità di prendere giocatori per rinforzare la squadra che già è forte, lo faremo".


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  • "CHIVU POTEVA RIDARCI ENTUSIASMO"

    "La scelta di Chivu? Siamo un bel gruppo di lavoro: io, Marotta, Ausilio e Baccin ci siamo confrontati tutti e abbiamo visto in Cristian la persona che poteva ridarci entusiasmo per essere protagonisti. Non era semplice dopo lo scorso anno, ma il calcio è questo e siamo ripartiti con lui che è uno di famiglia. Prima mio compagno, poi in Primavera: non semplice vincere il primo anno, lo ha fatto con tutte le doti che ha. Ora ci manca la finale di Coppa Italia".


  • "LAUTARO MOLTO FELICE ALL'INTER"

    "Felicissimo sia il capitano, quando è arrivato era molto giovane ma nella nostra testa vedevamo il giocatore che vediamo ora. Come è cresciuto, cosa trasmette, anche nei momenti di difficoltà. È molto felice all'Inter e trascinerà l'Argentina al prossimo Mondiale".


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