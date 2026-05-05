Nico Paz-Inter, parla Zanetti: "Complicato, tornerà al Real Madrid"

"La scelta di Chivu? Siamo un bel gruppo di lavoro: io, Marotta, Ausilio e Baccin ci siamo confrontati tutti e abbiamo visto in Cristian la persona che poteva ridarci entusiasmo per essere protagonisti. Non era semplice dopo lo scorso anno, ma il calcio è questo e siamo ripartiti con lui che è uno di famiglia. Prima mio compagno, poi in Primavera: non semplice vincere il primo anno, lo ha fatto con tutte le doti che ha. Ora ci manca la finale di Coppa Italia".



