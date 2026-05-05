Nico Paz-Inter, parla Zanetti: "Complicato, tornerà al Real Madrid"

La suggestione Nico Paz-Inter, da oggi, è meno viva.
A smorzare il sogno di mercato del popolo nerazzurro è Javier Zanetti, che a margine della presentazione del Trofeo Dossena si è mostrato pessimista in merito all'eventuale approdo del gioiello argentino.
Il futuro prossimo di Nico sembra essere a Madrid sponda Real, dove tornerebbe dopo i due anni super vissuti a Como: questo è ciò che ha paventato il vicepresidente interista, il quale ha poi rassicurato i tifosi in merito ad ambizioni e potere del club in estate ed esaltato due protagonisti del trionfo tricolore: Cristian Chivu e Lautaro Martinez.