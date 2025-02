Neymar torna a segnare con il Santos dopo 12 anni: l'ultimo goal del brasiliano risaliva al 2023

Si è sbloccato O'Ney; l'ultima gioia personale con la maglia del Santos era stata 2013 ma Neymar non segnava in generale da quasi due anni.

La grande attesa è finita questa notte, Neymar è tornato a segnare con il Santos, un momento che tutti i tifosi del club e il giocatore aspettavano da quando ha messo nuovamente la casacca della squadra in cui era esploso da ragazzino.

O'Ney è riuscito a trovare il goal nella vittoria per 3-1 contro l'Agua Santa, squadra che milita nella quarta divisione brasiliana. Non quindi l'avversario più impegnativo che ci potesse essere ma Neymar ha comunque regalato una giocata da fuoriclasse, con cui si è procurato il calcio di rigore.

L'ultimo goal del brasiliano con il Santos risaliva al 2013, prima poi di lasciare la patria per approdare in Europa. Una rete che per il giocatore mancava da troppo tempo.