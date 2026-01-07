Neymar e il Santos avanti insieme: è ufficiale il rinnovo del contratto

Santos ha fatto ritorno al Santos, il club nel quale è cresciuto e con il quale si è imposto giovanissimo come uno dei più grandi talenti del panorama calcistico mondiale, lo scorso gennaio per rilanciarsi dopo la complicatissima esperienza all’Al-Hilal e dopo un gravissimo infortunio che lo ha costretto ad oltre un anno di stop.

Il suo 2025 è stato molto complicato e scandito da diversi problemi fisici, ma proprio nel finale di stagione, nonostante un infortunio al menisco che lo ha poi costretto ad un intervento chirurgico, ha sfoderato quelle prestazioni che hanno consentito alla sua squadra di ottenere una faticosa salvezza.

Tra tutte le competizioni, Neymar ha totalizzato 28 presenze con 11 goal complessivi.