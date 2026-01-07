Pubblicità
FBL-BRA-SANTOS-CRUZEIROAFP
Leonardo Gualano

Neymar e il Santos avanti insieme: è ufficiale il rinnovo del contratto

Neymar vestirà anche nella prossima stagione la maglia del Santos: il club brasiliano ha ufficializzato il prolungamento del suo contratto.

La notizia era nell’aria da alcuni giorni, adesso però c’è anche l’ufficialità: Neymar continuerà a vestire la maglia del Santos.

Il fuoriclasse brasiliano ha deciso di rinnovare il contratto che lo legava al club fino alla fine del 2026.

Ad annunciarlo in via ufficiale è stato proprio il Santos attraverso un comunicato ufficiale.

  • IL COMUNICATO DEL SANTOS

    “Il Principe di Vila Belmiro resta a casa fino al 2026! Neymar Jr. rinnova il suo contratto con il Santos FC fino alla fine della stagione per continuare a scrivere la sua storia calcistica con il Sacro Mantello”.

  • santos-neymar(C)Getty Images

    “IL MIO POSTO E’ QUI”

    Neymar, attraverso il sito ufficiale del Santos, non ha nascosto la sua soddisfazione per il trovato accordo.

    “Il 2025 è stato un anno speciale e impegnativo per me. Ci sono stati momenti di gioia ed ostacoli che ho potuto affrontare solo grazie al vostro amore. Il 2026 è arrivato e il destino non poteva essere diverso. Il mio posto è qui. Al Santos sono a casa, al sicuro e felice. E’ con voi che voglio realizzare i miei sogni”.

  • santos-neymar(C)Getty Images

    UNA STAGIONE COMPLICATA

    Santos ha fatto ritorno al Santos, il club nel quale è cresciuto e con il quale si è imposto giovanissimo come uno dei più grandi talenti del panorama calcistico mondiale, lo scorso gennaio per rilanciarsi dopo la complicatissima esperienza all’Al-Hilal e dopo un gravissimo infortunio che lo ha costretto ad oltre un anno di stop.

    Il suo 2025 è stato molto complicato e scandito da diversi problemi fisici, ma proprio nel finale di stagione, nonostante un infortunio al menisco che lo ha poi costretto ad un intervento chirurgico, ha sfoderato quelle prestazioni che hanno consentito alla sua squadra di ottenere una faticosa salvezza.

    Tra tutte le competizioni, Neymar ha totalizzato 28 presenze con 11 goal complessivi.

  • I MONDIALI DEL 2026 NEL MIRINO

    Nonostante le tante voci che lo volevano in MLS, in Arabia Saudita o nuovamente in Europa, Neymar ha dunque deciso di restare fedele al Santos e di prolungare la sua avventura in Brasile.

    Una scelta probabilmente anche figlia del fatto di volersi vedere garantiti quei minuti necessari per mettersi in mostra anche in ottica Mondiali 2026.

    A causa anche di una serie di infortuni, non è mai stato convocato dal commissario tecnico della Seleçao, Carlo Ancelotti, nel corso della sua gestione, ma Neymar proverà nei prossimi mesi a dimostrare di essere ancora in grado di poter dare una mano a quella Nazionale con la quale non gioca dal 2023 e con la quale ha totalizzato qualcosa come 128 presenze accompagnate da 79 goal. 

