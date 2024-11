Neymar all'Al-Hilal, il peggior trasferimento nella storia del calcio

Il trasferimento di Neymar dal PSG all'Al-Hilal potrebbe essere ricordato come il peggiore nella storia del calcio.

"Il cielo è il limite. Ora vola, ragazzo mio. Che bella storia stai scrivendo", le parole di Ronaldo Nazario dopo aver visto Neymar segnare una tripletta in una partita di qualificazione ai Mondiali contro il Perù nel 2020, quando lo superò nella classifica dei migliori marcatori di sempre del Brasile. "Un giocatore completo e sempre più maturo. Fidati del tuo istinto perché il talento è tuo e nessuno può abbatterti. Hai molti record da battere e molti segni da lasciare. Orgoglioso di vedere un brasiliano al top."

Quattro anni dopo, la "bella storia" di Neymar si è trasformata in un incubo. Gli infortuni hanno completamente oscurato l'ultimo periodo della sua esperienza al Paris Saint-Germain ed i francesi hanno colto al volo l'occasione di liberarsene quando Al-Hilal si è presentato con un'offerta di 90 milioni di euro (77,2 milioni di sterline/98,3 milioni di dollari) nella finestra di mercato estiva del 2023.

Il prodotto dell'accademia del Santos ha segnato più goal di qualsiasi altro giocatore brasiliano nella storia (79), ma non segna per la sua nazionale da quando ha battuto il record di Pelé nel settembre 2023. Un mese dopo, Neymar si era rotto il legamento crociato anteriore e il recupero è stato così difficile da fargli pensare al ritiro.

Neymar ha superato i suoi demoni ed è tornato in campo, ma solo per due partite. Tanto che l'Al Hilal potrebbe non avere altra scelta che annullare l'investimento iniziale sul trentaduenne attaccante, che sicuramente non "volerà" mai più ai massimi livelli.