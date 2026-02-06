Nessuna chiamata da parte della Fiorentina negli ultimi anni, Batistuta: “Una cosa che fa male”

“Mi aspettavo una chiamata quando ho smesso, ma la riceverei volentieri anche adesso; non sono però uno che chiede. Quello che sto raccontando è la realtà: non dico se è un bene o un male, dico ciò che sta capitando. Dopo Cecchi Gori sono passate due società e nessuno mi ha chiamato, e mi ha fatto male. Non dipende da me o dai tifosi, ma da gente che ha altri interessi. Non mi hanno chiamato e mi è dispiaciuto, ma li ho capiti. Batistuta è stato un bel calciatore, un bel ragazzo, una bella persona, ma che ne facciamo? Li capisco, ma non vuol dire che non mi abbia fatto male non essere preso in considerazione”.