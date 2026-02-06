Nessuna chiamata da parte della Fiorentina negli ultimi anni, Batistuta: “Una cosa che fa male”

Gabriel Omar Batistuta si è guadagnato, senza ombra di dubbio, un posto tra le leggende della Fiorentina.
Attaccante tra i più forti della sua generazione e non solo, ha vestito la maglia gigliata tra il 1991 ed il 2000, segnando qualcosa come 207 goal in 332 partite e vincendo una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana.
Nonostante il legame con Firenze sia sempre rimasto fortissimo anche dopo il suo addio, non è mai stato preso in considerazione per un ruolo dirigenziale.
Una cosa, questa, che all’ex bomber argentino ha fatto male, così come da lui stesso ammesso in un’intervista rilasciata a ‘Cronache di Spogliatoio’.