Nessun intervento al ginocchio per Mateta, Glasner: “L’infortunio non è grave come si temeva”

Jean-Philippe Mateta si è certamente ritagliato un posto tra i grandi protagonisti della sessione invernale di calciomercato.

Per settimane il suo nome è stato accostato a quello di club italiani, tanto che è parso prima ad un passo dall’approdo alla Juventus e poi, nelle battute finali, al Milan.

Il trasferimento in rossonero è clamorosamente saltato quando si attendevano solo gli annunci ufficiali di rito. Il club meneghino, infatti, aveva trovato un accordo sia con il Crystal Palace che con il giocatore, ma poi sono sorti problemi al momento delle visite mediche.