Dybala McTominay Koné Neres
Andrea Ajello

Napoli-Roma senza molti big: da McTominay e Anguissa a Koné e Dybala, per chi peseranno di più le assenze?

Oltre a Inter-Juventus, l'altro grande match della giornata è al Maradona: da una parte il Napoli, dall'altra la Roma ma Conte e Gasperini devono fare i conti con tante assenze importanti.

Negli ultimi  anni spesso Napoli e Romahanno combattuto per obiettivi diversi, con i primi in lotta scudetto più volte mentre i giallorossi con al massimo l'ambizione di qualificarsi in Champions League.

La sfida di questa sera invece sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto per la corsa ai primi quattro posti. Il Napoli è davanti ma di soli tre punti, può allungare e mettere un tassello importante vista anche la sconfitta della Juventus ma anche farsi raggiungere dalla squadra di Gian Piero Gasperini.

Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con alcuni dei giocatori più importanti fuori per infortunio. E le assenze sono sicuramente un tema della gara. Chi saprà fronteggiarle meglio potrebbe ottenere i tre punti. 

  • CENTROCAMPO "SVUOTATO"

    Il reparto che più risente degli indisponibili è il centrocampo. Mancheranno all'appello tre big, due per il Napoli e uno per la Roma.

    Antonio Conte continua a non avere Anguissa, che non gioca da novembre e l'ultimo a fermarsi in casa Napoli è stato McTominay, che ha provato fino all'ultimo ad esserci ma non ha recuperato da un problema al tendine del gluteo. Scelte obbligate quindi per i padroni di casa che dovranno abbassare Elmas al fianco di Lobotka. 

    Una sola assenza, ma altrettanto pesante, nel centrocampo della Roma; Koné ha accusato un infortunio muscolare qualche settimana fa ed è in fase di recupero ma non ancora pronto. Senza il francese toccherà a Pisilli con la certezza Cristante. 

  • DYBALA E DE BRUYNE: I DUE FANTASISTI

    Andando un po' più in su nel campo, i due giocatori probabilmente più talentuosi delle due rose non potranno illuminare il Maradona. Era certo il forfait di De Bruyne, fuori da ottobre per il grave infortunio muscolare al bicipite che lo ha costretto anche ad operarsi. Sulla trequarti da tempo non c'è neanche Neres, pure lui infortunato ma per fortuna di Conte tornerà Politano.

    Gasperini sperava invece di poter contare sulla fantasia di Dybala che sta meglio ma evidentemente non ancora abbastanza da essere disponibile dopo il problema al ginocchio. 

  • DIFESE NON COMPLETE

    Anche in difesa Napoli-Roma non sarà con tutti gli effettivi a disposizione dei due allenatori. 

    Nel Napoli mancherà per squalifica Juan Jesus, che avrebbe con ogni probabilità giocato titolare al posto di Buongiorno o Beukema considerando l'indisponibilità anche di Di Lorenzo. 

    Nella Roma invece out Hermoso, anche lui un titolarissimo dei giallorossi. Con Mancini e Ndicka quindi Gasperini punterà su Ghilardi come braccetto sinistro per completare la difesa. 

  • TUTTI GLI ASSENTI DI NAPOLI-ROMA

    Napoli
    • Anguissa (infortunato)
    • Di Lorenzo (infortunato)
    • Juan Jesus (squalificato)
    • McTominay (infortunato)
    • Neres (infortunato)
    Roma
    • Dovbyk (infortunato)
    • El Shaarawy (infortunato)
    • Ferguson (infortunato)
    • Hermoso (infortunato)
    • Koné (infortunato)
