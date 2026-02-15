Napoli-Roma senza molti big: da McTominay e Anguissa a Koné e Dybala, per chi peseranno di più le assenze?

Negli ultimi anni spesso Napoli e Romahanno combattuto per obiettivi diversi, con i primi in lotta scudetto più volte mentre i giallorossi con al massimo l'ambizione di qualificarsi in Champions League.
La sfida di questa sera invece sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto per la corsa ai primi quattro posti. Il Napoli è davanti ma di soli tre punti, può allungare e mettere un tassello importante vista anche la sconfitta della Juventus ma anche farsi raggiungere dalla squadra di Gian Piero Gasperini.
Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con alcuni dei giocatori più importanti fuori per infortunio. E le assenze sono sicuramente un tema della gara. Chi saprà fronteggiarle meglio potrebbe ottenere i tre punti.