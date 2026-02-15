Napoli-Roma senza molti big: da McTominay e Anguissa a Koné e Dybala, per chi peseranno di più le assenze?

Il reparto che più risente degli indisponibili è il centrocampo. Mancheranno all'appello tre big, due per il Napoli e uno per la Roma.

Antonio Conte continua a non avere Anguissa, che non gioca da novembre e l'ultimo a fermarsi in casa Napoli è stato McTominay, che ha provato fino all'ultimo ad esserci ma non ha recuperato da un problema al tendine del gluteo. Scelte obbligate quindi per i padroni di casa che dovranno abbassare Elmas al fianco di Lobotka.

Una sola assenza, ma altrettanto pesante, nel centrocampo della Roma; Koné ha accusato un infortunio muscolare qualche settimana fa ed è in fase di recupero ma non ancora pronto. Senza il francese toccherà a Pisilli con la certezza Cristante.