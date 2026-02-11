Goal.com
Elmas McTominay Genoa Napoli 07022026Getty Images
Claudio D'Amato

Formazioni Napoli-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, McTominay, Anguissa, Koné, Meret, Milinkovic-Savic, Hermoso e Zaragoza

Le ultime sulle formazioni di Napoli-Roma, big match della venticinquesima giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina al Maradona.

La lotta Champions passa anche per il Maradona.

Napoli e Roma si affrontano nel posticipo domenicale della venticinquesima giornata di Serie A, chiamate a fornire un segnale alla corsa per centrare l'approdo alla prossima edizione del maggior torneo continentale.

Azzurri reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano del Como, i giallorossi invece hanno battuto il Cagliari in campionato riagganciando il quarto posto.

Chi gioca titolare Napoli-Roma? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni scelte da Conte e Gasperini.

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Rebus McTominay in casa Napoli, dove mancherà ancora Anguissa. Tra i pali Meret rischia di perdere nuovamente il posto in favore di Milinkovic-Savic, da capire se Buongiorno - in un momento no - giocherà al posto dello squalificato Juan Jesus (l'alternativa è Olivera braccetto), mentre il recuperato Politano agirà sulla trequarti col confermatissimo Vergara alle spalle di Hojlund. A destra pronto Gutierrez.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Diversi dubbi in casa Roma, su tutti quelli legati al recupero di Dybala, Ferguson, Hermoso e Manu Koné. Da valutare anche le condizioni di Robinio Vaz. In mediana ballottaggio El Aynaoui-Pisilli, mentre tra le linee Pellegrini resta in vantaggio su Zaragoza.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

  • INFORTUNATI E SQUALIFICATI NAPOLI-ROMA

    NAPOLI

    Anguissa (infortunato)

    Di Lorenzo (infortunato)

    Gilmour (infortunato)

    Juan Jesus (squalificato)

    McTominay (infortunato)

    Neres (infortunato)

    ROMA

    Dovbyk (infortunato)

    Dybala (infortunato)

    El Shaarawy (infortunato)

    Ferguson (infortunato)

    Hermoso (infortunato)

    Koné (infortunato)

    Robinio Vaz (infortunato)

  • DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Napoli-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e disponibile in streaming sul sito e scaricando l'app.

    Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere la partita in diretta tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

