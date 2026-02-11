Formazioni Napoli-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, McTominay, Anguissa, Koné, Meret, Milinkovic-Savic, Hermoso e Zaragoza

La lotta Champions passa anche per il Maradona.
Napoli e Roma si affrontano nel posticipo domenicale della venticinquesima giornata di Serie A, chiamate a fornire un segnale alla corsa per centrare l'approdo alla prossima edizione del maggior torneo continentale.
Azzurri reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano del Como, i giallorossi invece hanno battuto il Cagliari in campionato riagganciando il quarto posto.
Chi gioca titolare Napoli-Roma? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni scelte da Conte e Gasperini.