Matteo Occhiuto

Napoli pronto a salutare Lucca: da Dovbyk a Pinamonti, chi può arrivare nell’attacco di Conte

Le strade del club azzurro e dell’ex Udinese sembrano esser pronte a separarsi: in caso di addio, cosa faranno i campioni d'Italia sul mercato? Ci sono varie piste: due portano a Roma, possibile anche l'azzardo sul calciatore del Chelsea.

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli. Il semestre vissuto all’ombra del Vesuvio non è stato esattamente esaltante per l’ex Ajax e Palermo, arrivato in estate in prestito con obbligo di riscatto.

E, allora, adesso potrebbe salutare la maglia azzurra, con diversi club europei che stanno corteggiando la punta, sul quale però il Napoli vuole delle garanzie economiche di un certo tipo.

Prima su tutte, quella di un addio a titolo definitivo o con un riscatto certo, per rientrare parzialmente dall’imponente investimento fatto in estate. Salutato Lucca, però, sarà da capire cosa farà il Napoli sul mercato: se inserirà in rosa un’altra punta o se l’organico a disposizione di Conte resterà il medesimo. 

  • L’IDEA DI SCAMBIO CON LA ROMA

    In realtà, c’è già stata una prima idea, in casa Napoli, per lasciar partire Lucca e avere un nuovo attaccante: scambiare l’ex Udinese con Artem Dovbyk della Roma. Un’idea, però, che non ha preso piede, complice il nuovo infortunio che ha colpito il centravanti ucraino nel weekend. Nella Capitale c’è, però, anche un altro profilo che potrebbe piacere a Conte, quello di Evan Ferguson. 

  • LA PAZZA IDEA STERLING

    Fra i nomi che, negli ultimi mesi si sono costantemente riproposti nell’ambito del mercato del Napoli, c’è poi anche quello di Raheem Sterling. La punta classe 1994 del Chelsea non è mai stata utilizzata in stagione dai Blues ed è in uscita: sarebbe un’opzione esotica, che però potrebbe dare risvolti interessanti agli Azzurri. 

  • L’OPZIONE PINAMONTI

    A proposito di nomi che rimangono sullo sfondo, fra quelli c’è anche Andrea Pinamonti. L’attaccante del Sassuolo è un usato sicuro, porta dei goal garantiti e Conte ne conosce caratteristiche e metodi di lavoro per averlo avuto all’Inter qualche anno fa. Anche qui parleremmo di una soluzione non esageratamente costosa, anche in virtù dei buoni rapporti con i neroverdi.

  • NESSUNA ENTRATA? DIFFICILE

    Molto difficile, invece, che il Napoli ceda Lucca e non prenda un attaccante al suo posto. Effettuare un’uscita del genere senza inserire numericamente un altro giocatore priverebbe Conte di cambiare a partita in corso o di poter avere un’alternanza, visto che le condizioni di Lukaku restano ancora lontane dai giorni migliori.

