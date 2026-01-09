Napoli pronto a salutare Lucca: da Dovbyk a Pinamonti, chi può arrivare nell’attacco di Conte

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli. Il semestre vissuto all’ombra del Vesuvio non è stato esattamente esaltante per l’ex Ajax e Palermo, arrivato in estate in prestito con obbligo di riscatto.
E, allora, adesso potrebbe salutare la maglia azzurra, con diversi club europei che stanno corteggiando la punta, sul quale però il Napoli vuole delle garanzie economiche di un certo tipo.
Prima su tutte, quella di un addio a titolo definitivo o con un riscatto certo, per rientrare parzialmente dall’imponente investimento fatto in estate. Salutato Lucca, però, sarà da capire cosa farà il Napoli sul mercato: se inserirà in rosa un’altra punta o se l’organico a disposizione di Conte resterà il medesimo.