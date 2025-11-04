Napoli-Eintracht può essere la notte di Højlund: caccia al goal perduto ma salta la sfida al fratello Oscar

Il Napoili aspetta il ritorno al goal di Rasmus Højlund. Il danese sarà uno dei volti principali degli azzurri nel match contro l’Eintracht Francoforte, il primo match di League Phase di Champions League dopo il grave infortunio di Kevin De Bruyne.
Sono solo tre i punti in UCL per la formazione di Conte: per risalire la classifica, dunque, serve la vittoria al Maradona contro i tedeschi, possibilmente con un buon gap di punteggio, fattore che in questa competizione ha dimostrato di avere un certo peso.
Per farlo, però, servirà una prestazione maxi, a partire dall’ex Man United, a secco di goal da quasi un mese esatto.