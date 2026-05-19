Napoli-Cagliari per rimanere nel Campionato Primavera 1: spareggio infuocato per la salvezza

Dopo il caso Fonseca, lo spareggio del 1997, i cori, gli striscioni, gli insulti e una rivalità sempre più sentita (almeno in terra sarda), la 'questione' tra Napoli e Cagliari avrà un nuovo capitolo: sabato 23 maggio, alle ore 13:00, le due squadre giocheranno lo spareggio per rimanere nel Campionato Primavera 1, il massimo livello del calcio giovanile in Italia.

Concluso il campionato rispettivamente al 17esimo e al 18esimo posto, Napoli e Cagliari dovranno giocare una partita post campionato per determinare il proprio futuro: chi vincerà rimarrà al massimo livello, chi perderà dovrà retrocedere nel Primavera 2. Dopo anni in cui la partita di Serie A contro i partenopei è stata la più sentita dal popolo sardo, questa volta anche i fans partenopei sentono con grande apprensione l'evento che coinvolge i possibili futuri giocatori della prima squadra.

Lo spareggio è previsto in gara unica, dunque non avrà un match di ritorno: significa che al termine della gara ci sarà un vincitore, confermato in Primavera 1, e un 'perdente', che dovrà ripartire dalla seconda serie dopo la delusione della sfida più importante dell'anno.