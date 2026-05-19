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Caglairi NapoliGetty Images
Francesco Schirru

Napoli-Cagliari per rimanere nel Campionato Primavera 1: spareggio infuocato per la salvezza

Campionato Primavera
Cagliari U20 vs Napoli U20
Cagliari U20
Napoli U20

Sabato la diretta tv e streaming dello spareggio in gara unica, solo una tra Napoli e Cagliari Primavera giocherà nel prossimo massimo campionato giovanile: la rivalità tra le due square guadagnerà un nuovo capitolo.

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Dopo il caso Fonseca, lo spareggio del 1997, i cori, gli striscioni, gli insulti e una rivalità sempre più sentita (almeno in terra sarda), la 'questione' tra Napoli e Cagliari avrà un nuovo capitolo: sabato 23 maggio, alle ore 13:00, le due squadre giocheranno lo spareggio per rimanere nel Campionato Primavera 1, il massimo livello del calcio giovanile in Italia.

Concluso il campionato rispettivamente al 17esimo e al 18esimo posto, Napoli e Cagliari dovranno giocare una partita post campionato per determinare il proprio futuro: chi vincerà rimarrà al massimo livello, chi perderà dovrà retrocedere nel Primavera 2. Dopo anni in cui la partita di Serie A contro i partenopei è stata la più sentita dal popolo sardo, questa volta anche i fans partenopei sentono con grande apprensione l'evento che coinvolge i possibili futuri giocatori della prima squadra.

Lo spareggio è previsto in gara unica, dunque non avrà un match di ritorno: significa che al termine della gara ci sarà un vincitore, confermato in Primavera 1, e un 'perdente', che dovrà ripartire dalla seconda serie dopo la delusione della sfida più importante dell'anno.

  • PERCHÈ SI GIOCA A NAPOLI

    Lo spareggio in gara unica è previsto in casa del Napoli visto il miglior piazzamento in campionato rispetto al Cagliari.

    Curiosamente l'ultima giornata del torneo regolare ha visto rossoblù e azzurri di fronte, con la possibilità di un sorpasso in classifica e dunque della disputa in Sardegna: il pareggio ha però mantenuto i partenopei al 17esimo posto, mentre i sardi hanno concluso al 18esimo essendo dunque costretti a sfidare i coetanei in terra campana.

    L'impianto che ospita Napoli-Cagliari è lo Stadio comunale Arena Giuseppe Piccolo, casa della squadra Primavera azzurra che si trova a Cercola, comune nella Città Metropolitana di Napoli.

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  • PAREGGIO NON 'ACCETTATO'

    Essendo uno spareggio in gara unica, Napoli-Cagliari non potrà concludersi con il pareggio.

    Qualora la sfida terminasse senza vincitori al 90' non verrebbe premiato il team casalingo per la miglior posizione in classifica, nè verrebbero disputati i supplementari: un pari porterebbe lo spareggio ai rigori, per una lotteria finale incadescente che varrebbe due intere stagioni, ovvero quella attuale e la prossima, nel Campionato Primavera 1 o nel 2.

    Lo scorso anno lo spareggio ha visto scendere in campo Bologna ed Empoli, con i rossoblù capaci di guadagnare la salvezza all'ultimo secondo: il goal di Castaldo è arrivato al minuto 93.

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  • LA DIRETTA TV E STREAMING

    Il Cagliari di Pisacane scenderà in campo domenica a San Siro, contro il Milan, mentre il Napoli di Conte qualche ora prima contro l'Udinese. Il sabato, dunque, sarà completamente dedicato alla visione dello spareggio Primavera, previsto alle ore 13:00.

    Come di consueto a trasmettere le partite del Primavera sarà Sportitalia, sia in tv che in streaming: l'evento sarà disponibile gratis e in chiaro per tutti sull'app e il sito ufficiale del servizio, nonchè sul canale numero 60 o 560.