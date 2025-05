Napoli-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Napoli in campo per provare a vincere lo Scudetto contro un Cagliari già salvo: scopriamo chi giocherà e come vedere la partita in diretta.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Siamo arrivati alla resa dei conti. O tutto o niente. Allo Stadio Maradona di Napoli la squadra di Conte si gioca lo Scudetto contro il Cagliari di Nicola, reduce dalla matematica salvezza dopo il 3-0 contro il Venezia. L'incredibile 37esimo turno non ha portato al sorpasso dell'Inter o alla fuga azzurra (2-2 contro la Lazio e 0-0 contro il Parma), rimandando tutto all'infuocata ultima giornata. Il Napoli non vuole fare calcoli, non può pensare al pareggio o alla sconfitta contro il Cagliari: punta solo a vincere, indipendentemente da quello che l'Inter farà al Como, sorpresa assoluta della Serie A oramai ai titoli di coda. Con i tre punti Conte otterrà lo Scudetto, entrando ulteriormente nella leggenda del campionato italiano. Un Maradona pieno e vestito a festa per l'eventuale Scudetto attende con trepidazione quella che potrebbe essere la giornata più importante degli ultimi due anni, ovvero dal titolo ottenuto da Luciano Spalletti. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutte le info sulla partita Scudetto tra Napoli e Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.