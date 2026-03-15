Moviola Lazio-Milan: contatto Taylor-Athekame, c'era calcio di rigore? Giusto annullare la rete ai rossoneri?

La domenica di Serie A si chiude con Lazio-Milan allo Stadio Olimpico che per l'occasione è tornato ad essere riempito dai tifosi biancocelesti dopo le proteste delle passate settimane.
Il Milan vuole provare ad accorciare la distanza dalla vetta dopo il pareggio dell'Inter e ha la chance di andare a -5 dai nerazzurri mentre la Lazio cerca continuità dopo la vittoria in extremis proprio all'Olimpico contro il Sassuolo.
Ad arbitrare il match è Marco Guida mentre in sala VAR c'è Daniele Chiffi coadiuvato da Lorenzo Maggioni.