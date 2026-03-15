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Lazio Milan PulisicGetty Images
Andrea Ajello

Moviola Lazio-Milan: contatto Taylor-Athekame, c'era calcio di rigore? Giusto annullare la rete ai rossoneri?

All'Olimpico la Lazio ospita il Milan: la moviola della partita con tutti gli episodi arbitrali più rilevanti.

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La domenica di Serie A si chiude con Lazio-Milan allo Stadio Olimpico che per l'occasione è tornato ad essere riempito dai tifosi biancocelesti dopo le proteste delle passate settimane.

Il Milan vuole provare ad accorciare la distanza dalla vetta dopo il pareggio dell'Inter e ha la chance di andare a -5 dai nerazzurri mentre la Lazio cerca continuità dopo la vittoria in extremis proprio all'Olimpico contro il Sassuolo.

Ad arbitrare il match è Marco Guida mentre in sala VAR c'è Daniele Chiffi coadiuvato da Lorenzo Maggioni.

  • LAZIO-MILAN: LA SQUADRA ARBITRALE

    • Arbitro: Guida
    • Assistenti: Peretti–Perrotti
    • Var: Chiffi
    • Avar: Maggioni
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  • 90'+7 - ESPULSO SARRI

    Proprio nei secondi finali Maurizio Sarri viene espulso da Guida. Il tecnico biancoceleste perde il controllo e si rivolge in maniera vistosa verso il direttore di gara, probabilmente per l'entità del recupero con la partita che è durata fino al novantasettesimo. 

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  • 72' - CONTATTO TAYLOR-ATHEKAME

    Il primo episodio dubbio del match arriva prima della mezz’ora del secondo tempo: Athekame prova a concludere al volo un metro dentro l’area di rigore nel tentativo di chiudere un’azione offensiva, manda la palla sul fondo ma finisce a terra dolorante.

    Nel tentativo di murare la conclusione, Taylor colpisce con i tacchetti il collo del piede dell’avversario, mentre il pallone termina sul fondo.

    L’arbitro assegna rinvio dal fondo e, dopo il controllo della sala VAR, conferma la decisione: l’intervento di Taylor è considerato non punibile.

  • 75' - RETE ANNULLATA AL MILAN

    Dagli sviluppi di un calcio d’angolo arriva il pareggio del Milan, ma la rete viene subito annullata.

    Athekame, nel tentativo di stoppare il pallone, lo tocca involontariamente con il braccio prima di girarsi e concludere a rete.

    Nonostante il braccio fosse aderente al corpo, il regolamento prevede che, se una rete viene segnata immediatamente dopo un tocco di mano, il goal debba essere annullato.

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