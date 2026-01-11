Moviola Inter-Napoli, tutti gli episodi del big-match: Juan Jesus su Thuram era da rosso? Giusto il rigore per i nerazzurri?

Al 13’ di gioco l’Inter protesta per un contatto tra Juan Jesus e Thuram nella trequarti offensiva nerazzurra non sanzionato dall’arbitro Doveri.

Come sottolineato da Luca Marelli su DAZN, manca il fallo del difensore azzurro ai danni dell’attaccante francese e il conseguente cartellino giallo per il brasiliano.

Il VAR non ha potuto intervenire per correggere la decisione, poiché l’episodio non configurava un cartellino rosso: non erano infatti presenti tutti gli elementi del DOGSO, dal momento che Rrahmani era in grado di intervenire sul pallone.

Resta dunque non sanzionato un cartellino giallo per SPA (interruzione di un'azione d'attacco promettente).