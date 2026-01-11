Pubblicità
Conte Inter Napoli
Andrea Ajello

Furia Conte in Inter-Napoli, espulso dopo il rigore ai nerazzurri, calcio alla bottiglia: "Vergogna"

Antonio Conte espulso in Inter-Napoli, reazione furiosa dell'allenatore dopo il rigore concesso ai nerazzurri. Cosa è successo.

Episodio chiave al 70esimo di Inter-Napoli con il rigore concesso ai nerazzurri per il fallo di Rrahmani ai danni di Mkhitaryan che ha portato la squadra di Cristian Chivu momentaneamente sul 2-1 prima del pareggio dei Campioni d'Italia. 

L'arbitro del match, Daniele Doveri, dopo controllo al VAR assegna il penalty all'Inter scatenando la reazione di Antonio Conte. L'allenatore del Napoli perde il controllo e viene espulso lasciando il campo urlando "vergogna". 

La ricostruzione di quanto successo e le parole di Conte nei confronti dell'arbitro. 

  • IL RIGORE CHE HA FATTO INFURIARE CONTE

    Sul risultato di 1-1, Rrahmani pesta il piede di Mhkhitaryan in area di rigore, Doveri inizialmente non fischia, poi viene richiamato al VAR e assegna il rigore per l'intervento in ritardo del difensore.

    Una decisione che manda su tutte le furie Conte, espulso da direttore di gara pochi secondi dopo aver decretato il calcio di rigore. 

  • CALCIO ALLA BOTTIGLIA: LA REAZIONE DI CONTE

    Le immagini hanno subito ripreso Conte urlare qualcosa prima di calciare con rabbia una bottiglietta d'acqua presente a bordocampo. Gesto che, insieme alle parole del tecnico, viene punito da Doveri con il cartellino rosso. 

    Come raccontato da DAZN, successivamente il tecnico, prima di lasciare il terreno di gioco, ha preso un pallone e lo ha scagliato lontano per sfogare tutta la sua rabbia.
  • "VERGOGNA": COSA HA DETTO CONTE A DOVERI

    La reazione di Conte però non si è fermata dopo l'espulsione, anzi, il tecnico a quel punto ha perso ulteriormente le staffe rivolgendosi alla squadra arbitrale con toni duri.

    Uscendo dal campo, l'allenatore ha urlato più volte "vergogna" per quanto accaduto. 

  • TIFOSI DELL'INTER CONTRO CONTE

    Attimi molto concitati ovviamente con San Siro che ha "partecipato" a quanto stava succedendo e all'espulsione di Conte. I tifosi nerazzurri hanno intonato un coro contro il loro ex allenatore.

    Una tensione che arrivava già dalla gara di andata e in generale dalla lotta scudetto della passata stagione, culminata questa sera. 

  • LA DECISIONE DOPO LA PARTITA

    Al termine del match, non si è presentato Conte ai microfoni di DAZN ma Cristian Stellini, il vice del tecnico leccese. 

    Una decisione figlia con ogni probabilità del nervosismo per  quanto successo durante la gara con Conte che ha preferito non intervenire a caldo facendo parlare il suo vice. 

