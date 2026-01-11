Episodio chiave al 70esimo di Inter-Napoli con il rigore concesso ai nerazzurri per il fallo di Rrahmani ai danni di Mkhitaryan che ha portato la squadra di Cristian Chivu momentaneamente sul 2-1 prima del pareggio dei Campioni d'Italia.
L'arbitro del match, Daniele Doveri, dopo controllo al VAR assegna il penalty all'Inter scatenando la reazione di Antonio Conte. L'allenatore del Napoli perde il controllo e viene espulso lasciando il campo urlando "vergogna".
La ricostruzione di quanto successo e le parole di Conte nei confronti dell'arbitro.