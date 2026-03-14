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Moviola Inter-Atalanta, c'era fallo su Kolasinac prima del goal di Esposito? Proteste e polemiche
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GLI EPISODI DEL PRIMO TEMPO
Il primo grande episodio da moviola del primo tempo di Inter-Atalanta arriva al momento del vantaggio interista, con Pio Esposito.
I giocatori dell'Atalanta, e i tifosi di casa, protestano per un contatto aereo tra Dumfries e Kolasinac, non ravvisato dal direttore di gara Manganiello. L'arbitro lascia correre, Dumfries serve Barella e dunque Esposito per l'1-0.
C'era fallo sul giocatore ospite? Il contatto sembrerebbe regolare, nonostante ci siano, in questi minuti, due visioni diverse: c'è chi vede una simulazione netta di Kolasinac e chi invece una chiara gomitata di Dumfries.
LE PARTITE DI MANGANIELLO CON INTER E ATALANTA
Manganiello, arbitro di Pinerolo, ha diretto l'Atalanta in 12 partite prima di quella contro l'Inter del 14 marzo: in queste occasioni sono arrivate otto vittorie della Dea, due pareggi e due sconfitte.
L'Inter ha invece avuto modo di arbitrare l'Inter 10 volte, con 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Nel 2025/2026 Manganiello ha diretto Atalanta-Lecce 4-1 dello scorso settembre, ma anche Inter-Lazio 2-0 giocata a novembre e infine Lecce-Inter 0-2 dello scorso febbraio.
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GLI EPISODI DELLA RIPRESA
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