Moviola Inter-Atalanta, c'era fallo su Kolasinac prima del goal di Esposito? Proteste e polemiche

Manganiello, arbitro di Pinerolo, ha diretto l'Atalanta in 12 partite prima di quella contro l'Inter del 14 marzo: in queste occasioni sono arrivate otto vittorie della Dea, due pareggi e due sconfitte.

L'Inter ha invece avuto modo di arbitrare l'Inter 10 volte, con 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Nel 2025/2026 Manganiello ha diretto Atalanta-Lecce 4-1 dello scorso settembre, ma anche Inter-Lazio 2-0 giocata a novembre e infine Lecce-Inter 0-2 dello scorso febbraio.