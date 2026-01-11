Moviola Fiorentina-Milan: Parisi a terra in area, c'era fallo da rigore di Estupinan nei suoi confronti?

Fiorentina e Milan si danno battaglia nell'unica partita delle 15 della domenica: gara valida per la ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. I viola sono in lotta per la salvezza, i rossoneri per il primo posto.
L'arbitro dell'incontro è Davide Massa della sezione di Imperia, la cui ultima direzione di gara risale a Lazio-Napoli di domenica 4 gennaio.
Ecco dunque gli episodi da moviola e i casi più controversi della gara del Franchi tra Fiorentina e Milan.
(Articolo in aggiornamento)