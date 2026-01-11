Moviola Fiorentina-Milan: Parisi a terra in area, c'era fallo da rigore di Estupinan nei suoi confronti?

Pochi minuti dopo Estupinan si prende un altro rischio nella propria area, stavolta leggendo male la traiettoria di un pallone vagante: l'ex Brighton sfiora anche la sfera con una mano, ma il contatto è chiaramente involontario e naturale. Lievi le proteste di pubblico e giocatori viola. Giusto anche in questo caso lasciar correre.