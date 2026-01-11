Pubblicità
Moviola Fiorentina MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Fiorentina-Milan: Parisi a terra in area, c'era fallo da rigore di Estupinan nei suoi confronti?

I casi da moviola e gli episodi più controversi di Fiorentina-Milan, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. L'arbitro dell'incontro è Davide Massa della sezione di Imperia.

Fiorentina e Milan si danno battaglia nell'unica partita delle 15 della domenica: gara valida per la ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. I viola sono in lotta per la salvezza, i rossoneri per il primo posto.

L'arbitro dell'incontro è Davide Massa della sezione di Imperia, la cui ultima direzione di gara risale a Lazio-Napoli di domenica 4 gennaio.

Ecco dunque gli episodi da moviola e i casi più controversi della gara del Franchi tra Fiorentina e Milan.

(Articolo in aggiornamento)

  • 26' - PARISI CHIEDE IL RIGORE

    Prime proteste della partita: arrivano da parte della Fiorentina e in particolare di Parisi, a terra nell'area di rigore del Milan sugli sviluppi di un calcio d'angolo e dopo un contatto con Estupinan.

    Un tocchetto dell'esterno del Milan sul piede di quello della Fiorentina forse c'è, ma è davvero leggero: improponibile dare rigore in questa situazione, nonostante Parisi sia poi rimasto a terra dolorante per diversi secondi.

  • 33' - ESTUPINAN RISCHIA ANCORA

    Pochi minuti dopo Estupinan si prende un altro rischio nella propria area, stavolta leggendo male la traiettoria di un pallone vagante: l'ex Brighton sfiora anche la sfera con una mano, ma il contatto è chiaramente involontario e naturale. Lievi le proteste di pubblico e giocatori viola. Giusto anche in questo caso lasciar correre.

  • 48' pt - ESPULSO VANOLI

    Momento di tensione al Franchi: Vanoli protesta troppo per un fallo di Ndour su Saelemaekers (che in realtà c'era), si prende un cartellino giallo da Massa e poi anche il rosso. Arrabbiatissimo l'allenatore della Fiorentina al momento di abbandonare la panchina.

