Vanoli espulso da Massa: cos'è successo sul finire del primo tempo di Fiorentina-Milan

Vanoli non ha preso per nulla bene una decisione presa dal fischietto di Imperia, che ha sanzionato uno sgambetto di Ndour ai danni di Saelemaekers: sgambetto che effettivamente c'era, con il belga che ha perso l'equilibrio cadendo a terra.

Il tecnico della Fiorentina ha calciato via un pallone per la frustrazione, Massa ha visto tutto e ha estratto un cartellino giallo nei suoi confronti.