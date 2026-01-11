Vanoli espulso da Massa: cos'è successo sul finire del primo tempo di Fiorentina-Milan

Che per la Fiorentina la gara contro il Milan valga tantissimo, non ci sono dubbi. Così come valgono tantissimo tutte le partite, in realtà, considerando la disastrata classifica della formazione gigliata.
Vale tanto, la sfida di oggi, pomeriggio, anche per Paolo Vanoli. Considerato già in bilico nelle scorse settimane, l'allenatore varesino sta pian piano risollevando la situazione della propria squadra. Situazione che, però, rimane piuttosto tesa.
Il simbolo è quanto accaduto nel finale del primo tempo della gara contro i rossoneri, in cui Vanoli ha dovuto abbandonare la panchina a causa di un cartellino rosso estratto dall'arbitro Massa.