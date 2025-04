MotoGP Spagna, gli orari su TV8 sabato 26 e domenica 27 aprile: il programma in diretta

Gli orari del Gran Premio di Spagna su TV8, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP.

La MotoGP torna in pista: spazio al Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez, quinta tappa del campionato mondiale della classe regina.

A guardare tutti dall'alto verso il basso nella classifica dei piloti è il padrone di casa Marc Marquez, primo davanti al fratello Alex e agli italiani Bagnaia e Morbidelli.

Come di consueto, le qualifiche, la gara Sprint e il Gran Premio di Spagna saranno trasmessi in chiaro su TV8, stavolta sia in diretta che in differita: di seguito le info a riguardo, ricordando anche che l'evento sarà disponibile anche in abbonamento su Sky e NOW.