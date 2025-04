MotoGP, Gran Premio di Spagna 2025 a Jerez: orario di partenza e dove vederlo in tv e streaming, anche gratis in chiaro

Il Mondiale di MotoGP riparte dalla Spagna col Gran Premio di Jerez: come vederlo in tv e streaming, anche gratis.

Quinto appuntamento nel Mondiale di MotoGP, il primo sul suolo europeo: il paddock si sposta in Spagna sul circuito di Jerez.

In occasione dell'ultima tappa andata in scena in Qatar è arrivato il successo di Marc Marquez: a completare il podio gli italiani Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati sul Gran Premio di Spagna della MotoGP: come vederlo in diretta tv e streaming, anche gratis.