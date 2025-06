Juventus in lutto, addio a Franzo Grande Stevens: chi era, avvocato ed ex presidente del club bianconero

Se n'è andato Franzo Grande Stevens; ha ricoperto la carica di Presidente della Juventus per tre anni.

All'età di 96 anni è morto Franzo Grande Stevens, ex presidente della Juventus. Il club bianconero lo ha ricordato sul proprio sito: "Lutto per il mondo della Juventus e per quello dell’avvocatura italiana".

Grande Stevens è stato un personaggio importante del mondo Juve, avvocato di fiducia della famiglia Agnelli e storico collaboratore di Gianni Agnelli.

L'ex presidente bianconero non si è occupato solo di Juventus nel corso della sua vita ma ha ricoperto anche moltre altre cariche, tra cui quella di vicepresidente della Fiat.

Di seguito il ricordo della Juventus e chi era Grande Stevens, conosciuto come "l'avvocato dell'Avvocato", con riferimento alla figura di Gianni Agnelli.