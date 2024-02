Morata si allena in gruppo: le condizioni verso Inter-Atletico

L'ex Juve ha svolto una parte dell'allenamento di oggi con i compagni: decisivo il test di domani per la convocazione in vista di Inter-Atletico.

Buone notizie per Diego Simeone e per l’Atletico Madrid. All’indomani della ‘manita’ rifilata al Las Palmas in Liga, i Colchoneros si sono allenati in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter, in programma martedì sera.

A San Siro potrebbe esserci, a sorpresa, anche Alvaro Morata. A due giorni dal match, l’ex attaccante della Juventus si è allenato in gruppo, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo ‘AS’.

Morata aveva rimediato nel corso della sfida tra l’Atletico Madrid e il Siviglia uno stiramento del legamento con edema osseo che sembrava inizialmente più grave del previsto.

Inizialmente, lo spagnolo sembrava fuori dai giochi per la partita d’andata contro l’Inter, ma grazie ad un grande lavoro potrebbe partire alla volta di Milano ed essere a disposizione di Simeone.