Monza-Cagliari dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Monza ospita il Cagliari nell'anticipo della 29ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Monza di Raffaele Palladino sfida in casa il Cagliari di Claudio Ranieri nell'anticipo della 29ª giornata di Serie A. I brianzoli sono decimi in classifica con 39 punti, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, i sardi sono risaliti al 15° posto a quota 26, con un cammino di 6 vittorie, 8 pareggi e 14 k.o.

Le due formazioni si affrontano per la prima volta in Serie A in casa dei lombardi. Il Monza è tuttavia rimasto imbattuto in 5 delle ultime 6 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie B (2 vittorie, 3 pareggi): l’unico successo isolano nel periodo risale al 18 febbraio 1990. Curiosamente quel Cagliari, che si impose 1-0 con rete della vittoria di Fabrizio Provitali, era guidato come oggi da Claudio Ranieri.

Il Monza ha ottenuto 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate del torneo, mentre i rossoblù hanno collezionato 2 pareggi e 2 vittorie e sono imbattuti da 4 turni.

Andrea Colpani con 11 partecipazioni al goal è il giocatore dei brianzoli che ha preso parte a più reti in Serie A, mentre Gianluca Gaetano dal suo arrivo al Cagliari il 1° febbraio è uno degli italiani che ha fatto più goal in Serie A, con 3 centri, come Matteo Pessina e Riccardo Orsolini. In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.