Monza-Atalanta 0-4, pagelle e tabellino: De Ketelaere ritrova il goal e firma la doppietta, Lookman e Brescianini completano il poker, Gasperini blinda il terzo posto

Gli orobici calano il poker e condannano il Monza: doppietta di De Ketelaere, in goal dopo 16 partite, Lookman e Brescianini. Gasp blinda il 3° posto.

L’Atalanta blinda il terzo posto in classifica grazie ad vittoria netta e convincente per 4-0 in casa del Monza, riscattando il deludente pareggio interno contro il Lecce. La Dea compie infatti un passo fondamentale verso la qualificazione alla prossima Champions League. Al tempo stesso, il risultato segna una giornata storica, ma amara, per il Monza, che con questa sconfitta diventa ufficialmente la prima squadra retrocessa in Serie B.

Il grande protagonista del derby lombardo è Charles De Ketelaere, autore di una prestazione da incorniciare.

Il belga sblocca il match al 12’ su assist di Retegui: controllo raffinato per saltare Pereida e freddezza davanti a Pizzignacco. Pochi minuti dopo, al 23’, approfitta di una respinta corta di Castrovilli per firmare la doppietta personale e portare l’Atalanta sul 2-0, indirizzando la gara in modo definitivo. In mezzo, anche un’occasione per Lookman che sfiora il goal su sponda ancora di Retegui.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Monza prova a reagire timidamente con un paio di iniziative di Caprari e un tiro di Birindelli, ma senza impensierire davvero la retroguardia nerazzurra. Sul finire del primo tempo, Castrovilli trova anche un goal annullato per fuorigioco. Si va così al riposo con l’Atalanta meritatamente avanti di due reti.

Appena rientrate dagli spogliatoi, le squadre trovano subito un nuovo sussulto: dopo meno di due minuti, è Lookman a calare il tris, sfruttando ancora una volta una sponda di Retegui e battendo il portiere sul primo palo. È il colpo del KO per il Monza, che non riesce più a reagire né a trovare spazi utili per costruire gioco. L’Atalanta, invece, continua a spingere, sfiorando più volte il quarto goal con Retegui ed Ederson. Il Monza si rivede solo in una fiammata di Forson nei minuti finali, ma è troppo poco per riaprire la gara.

Il sigillo finale arriva al 89’ con il poker firmato da Brescianini: il centrocampista nerazzurro segna al secondo tentativo dopo un primo tiro respinto, chiudendo così definitivamente i giochi. Finisce 4-0 per una Dea dominante in ogni zona del campo, capace di archiviare la pratica con autorevolezza e determinazione. Con questo successo, l’Atalanta rilancia le proprie ambizioni europee, mentre per il Monza arriva la dura certezza della retrocessione aritmetica in Serie B.