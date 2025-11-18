Montenegro-Italia Under 21 1-4, tabellino e marcatori: Pisilli dà il via alla rimonta, Camarda ancora a segno

Poteva essere una serata complicata per l’Under 21 di Silvio Baldini, ma, nonostante il vantaggio iniziale del Montenegro, la formazione azzurra non ha mancato l’appuntamento con il successo.
Gli azzurrini salgono così a quota 15 punti, a tre lunghezze dalla capolista Polonia, ancora a punteggio pieno nel girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21 in programma per l’estate 2027.
A trascinare la squadra ci ha pensato il solito Niccolò Pisilli, bravo a rimediare subito al vantaggio avversario e a portare i suoi al pareggio prima dell’intervallo. Nella ripresa, il dominio azzurro si è concretizzato in una goleada che ha assicurato tre punti preziosi.