Montenegro-Italia Under 21 1-4, tabellino e marcatori: Pisilli dà il via alla rimonta, Camarda ancora a segno

La prima frazione di gioco offre poche emozioni per oltre mezz'ora, complice un acquazzone che tra il pre-partita e l’avvio del match ha stravolto le condizioni del campo.

La pesantezza del terreno di gioco ha infatti complicato i piani degli azzurri, impedendo loro di sfruttare appieno il vantaggio tecnico sugli avversari.

Il copione della gara è apparso subito chiaro: palloni alti alla ricerca di Fini, Camarda e Cherubini. Le uniche vere occasioni, però, sono arrivate quando il pallone è rimasto rasoterra, soprattutto quando è passato dai piedi del romanista Pisilli.

Sul finale del primo tempo, però, a passare in vantaggio sono i padroni di casa: Mrvaljevic fa tutto da solo, salta tre uomini e chiude l’azione con un destro a incrociare che trafigge Palmisani.

I ragazzi di Baldini, però, non demordono e trovano il pari pochi minuti più tardi, con il solito Pisilli bravo a trasformare a rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo.