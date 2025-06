Mondiali 2026, quante squadre europee ci saranno? La lista delle qualificate

Nel 2026 la nuova Coppa del Mondo, con 48 squadre totali rispetto alle 32 solite: la maggior parte delle qualificate sarà europea.

Quattro anni dopo la vittoria argentina, autunnale, in Qatar, nell'estate 2026 tornano i Mondiali estivi. In Messico, Canada e Stati Uniti va in scena la nuova edizione della Coppa del Mondo alla quale, per la prima volta nella storia, partecipano ben 48 rappresentative.

Dopo decenni da 32 squadre partecipanti, nel 2026 ecco ben 16 Nazionali in più provenienti da ogni angolo del pianeta: più rappresentanti asiatiche, africane, americane e sì, anche europee.

Se l'aumento dei posti coinvolge sopratutto gli altri continenti, anche le squadre europee hanno qualche possibilità in più rispetto al passato per provare a qualificarsi al Mondiale per la prima o per l'ennesima volta.