Modric punta in alto, nel mirino anche lo Scudetto: “Al Milan si deve giocare solo per vincere”

Quando la scorsa estate il Milan ha annunciato di aver ingaggiato Luka Modric, sono stati in molti coloro che hanno posto dei dubbi relativi alla sua età.
Il club rossonero infatti, aveva deciso di accogliere sì uno dei migliori centrocampisti di sempre, ma anche un giocatore ormai quarantenne.
L’ex Real Madrid ha poi in realtà impiegato pochissimo tempo per imporsi non solo come uno dei leader tecnici della squadra guidata da Massimiliano Allegri, ma anche come uno dei più forti calciatori dell’intero campionato.
Il fuoriclasse croato, in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, ha parlato della sua avventura meneghina.