Modric punta in alto, nel mirino anche lo Scudetto: “Al Milan si deve giocare solo per vincere”

“La vita ti sorprende sempre. Succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid, invece… Questo però l’ho sempre pensato: se avessi mai avuto un’altra squadra, sarebbe stata il Milan. Sono qui per vincere. Lo scudetto è possibile? Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere”.