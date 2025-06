Il Milan riparte da Pulisic: con Allegri un "triplo" ruolo, come e dove lo utilizzerà il tecnico

Pulisic sarà ancora la certezza della squadra: tra campo e rinnovo, le parole di Tare: "Uno dei pilastri".

Se non è rivoluzione, poco ci manca per il Milan, che ha già salutato Tijjani Reijnders e presto anche Theo Hernandez. Non solo però, perché tra i big rossoneri nelle ultime settimane è stato in bilico anche Mike Maignan, la cui trattativa con il Chelsea però è saltata e può adesso rimanere, oltre a Rafael Leao, sempre molto chiacchierato sul mercato.

Anche in un'estate di grandi cambiamenti però, qualche certezza serve e per il Milan si chiama Christian Pulisic; mai messo in dubbio da nessuno nell'ambiente rossonero.

Anche Igli Tare, nuovo direttore sportivo, ha confermato la centralità dello statunitense, facendo il punto anche sul rinnovo di contratto. Un pensiero che accomuna anche Massimiliano Allegri, che per ricostruire un Milan competitivo non potrà fare a meno di Pulisic. Ma come e dove lo impiegherà il tecnico?