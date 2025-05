L'ultima giornata di campionato decreterà chi tra Milan e Fiorentina dovrà scendere in campo ad agosto per la Coppa Italia.

Tra i tanti verdetti che ci saranno dopo l'ultima giornata del campionato 2024/2025, anche uno minore, che vede coinvolte Milan e Fiorentina.

I rossoneri sono già certi di non qualificarsi per una delle coppe europee mentre la Fiorentina può ancora raggiungere l'Europa League o la Conference.

Per il Milan comunque c'è ancora un piccolo obbiettivo da provare a raggiungere, ovvero quello di evitare due turni più nella prossima Coppa Italia. Chi arriverà dietro tra Milan e Fiorentina infatti dovrà scendere in campo già ad agosto per i trentaduesimi di Coppa Italia.