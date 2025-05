Milan-Monza, i tifosi si dispongono in Curva Sud per formare un messaggio: "Go home"

La protesta dei tifosi del Milan è continuata a San Siro dopo quella andata in scena fuori dalla sede rossonera.

Dopo le 4.000 persone presenti a Casa Milan per protestare contro la società rossonera, il teatro della rabbia è stato San Siro. In occasione dell'ultima giornata di Serie A, contro il Monza fanalino di coda e retrocesso da tempo, la Curva Sud e in generale il popolo del Diavolo ha deciso di alzare la voce contro la difficilissima annata 2024/2025.

Fuori dall'Europa, in bilico per la prossima Coppa Italia, con il Milan Futuro retrocesso in Serie D e diverse finali perse, eccezion fatta per la Supercoppa Italiana vinta e unica luce della stagione, i tifosi rossoneri hanno espresso tutto il proprio disappunto contro Cardinale, Moncada, Furlani, Ibrahimovic e il resto degli uomini che compongono la società.

A San Siro la protesta, come detto, è continuata tra cori e striscioni, ma soprattutto con una coreografia particolare: a circa un quarto d'ora dal fischio d'inizio, infatti, la Curva Sud si è disposta nei seggiolini in modo da creare due parole: "Go home". Ovvero, andate a casa.