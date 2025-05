Contestazione rossonera a Casa Milan: oltre 3000 tifosi contro la dirigenza, striscioni e cori per il ritorno di Maldini

La tifoseria rossonera si è riunita per protestare contro la gestione del club, accusando la proprietà e la dirigenza dopo la stagione fallimentare.

Nella giornata che segna la conclusione della stagione rossonera, l'attenzione dei tifosi del Milan è stata tutta rivolta al piazzale di Casa Milan, sede del club.

È qui che, dalle 17, si sta svolgendo una grande contestazione organizzata dalla Curva Sud e a cui partecipano più di 5000 tifosi, tutti uniti da un unico obiettivo: esprimere il loro malcontento per una stagione deludente.

La squadra, infatti, ha chiuso il campionato senza qualificarsi per le competizioni europee, segnando una tappa importante in un periodo già difficile per il Milan.

La protesta è stata indirizzata principalmente contro la proprietà, la dirigenza, ma anche allenatori e calciatori, accusati di aver deluso le aspettative di una tifoseria che da sempre ha vissuto il club con passione e ambizione.