Milan-Lecce, Loftus-Cheek fuori: chi gioca tra Bennacer, Chukwueze e Okafor

Il centrocampista inglese salterà il Lecce, nella 32ª giornata di Serie A, per squalifica: chi giocherà titolare al suo posto nel Milan di Pioli?

A Firenze Ruben Loftus-Cheek ha toccato la doppia cifra. Un traguardo importante nella prima stagione del centrocampista inglese al Milan, che nella prossima gara di campionato, contro il Lecce a San Siro, dovrà rinunciare proprio a lui per squalifica.

Già diffidato, Loftus-Cheek è stato ammonito nella sfida vinta dal Diavolo per 2-1 contro la Fiorentina e sarà squalificato contro la squadra di Gotti, reduce dal pareggio a reti inviolate contro la Roma al Via del Mare.

L’ex Chelsea è tra i sei calciatori fermati dal Giudice Sportivo dopo la 31ª giornata di campionato. Si tratta della quinta gara che Loftus-Cheek salterà dopo quelle contro Genoa, Juventus e Napoli per infortunio e quella contro il Lecce all’andata, quando restò in panchina per tutti i 90 minuti.

Ma chi prenderà il suo posto nell’undici di Stefano Pioli?