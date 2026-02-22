Goal.com
Pulisic Leao MilanGetty Images
Michael Baldoin

Il Milan ritrova Leao e Pulisic contro il Parma: fin qui solo 315 minuti insieme, sono la chiave per restare in corsa per lo Scudetto

I due attaccanti tornano a giocare insieme dal primo minuto a un mese di distanza: fin qui poco più di 300 minuti condivisi in una stagione segnata dagli infortuni.

Una vittoria per restare agganciati alla corsa Scudetto contro l’Inter e, allo stesso tempo, per allungare sulla Juventus - scivolata al quinto posto - nella lotta per un posto in Champions League.

Il Milan ospita il Parma a San Siro in una gara sulla carta abbordabile ma cruciale per, come sottolinea il tecnico, arrivare a marzo nelle migliori condizioni e giocarsi tutto fino in fondo.

L’allenatore potrà contare su una squadra quasi al completo, eccezion fatta per Pavlovic e per il lungodegente Gimenez. In avanti torneranno dal 1' Leao e Pulisic, dettaglio tutt’altro che scontato in una stagione condizionata dagli stop fisici.

  • I PRECEDENTI INSIEME DAL 1'

    A inizio stagione sembrava impensabile, eppure a fine febbraio Pulisic e Leao hanno giocato soltanto tre partite da titolari insieme in Serie A.

    La prima risale al 23 novembre, nel derby contro l’Inter vinto dai rossoneri grazie alla rete dello statunitense. Per rivederli dal primo minuto è stato necessario attendere l’inizio di gennaio, nell’1-1 contro il Genoa a San Siro, con il portoghese a segno in pieno recupero.

    L’ultimo precedente è di poco più di un mese fa contro il Lecce, sempre al Meazza, in una gara decisa però da Fullkrug subentrando dalla panchina.

    In generale, i due hanno condiviso il campo soltanto per 315 minuti in questa stagione, a testimonianza del fatto che Allegri non li abbia quasi mai avuti al pieno della loro condizione.

  • MEDIA GOAL IMPORTANTE NONOSTANTE GLI INFORTUNI

    Una stagione complicata, scandita dagli infortuni alternati quasi a ritmo regolare.

    Eppure i numeri raccontano altro. 

    Leao ha segnato otto reti in 1174 minuti, una ogni 146. Pulisic ha fatto ancora meglio: otto goal in 901 minuti, uno ogni 112.

  • IN QUATTRO (PIÙ UNO) PER DUE MAGLIE

    Tra stop fisici e condizioni non ottimali, spazio anche agli altri attaccanti.

    Nel frattempo sono arrivate risposte importanti da Nkunku, autore di cinque goal tra fine dicembre e inizio febbraio, e da Fullkrug, a segno una volta ma con una rete decisiva contro il Lecce.

    Da non dimenticare la soluzione Loftus-Cheek, già a quota tre reti in campionato, due nelle ultime due presenze contro Bologna e Pisa. Segnali che confermano la capacità dell’allenatore di ottenere risposte da tutta la rosa.

  • CONTRO IL PARMA PER SCUDETTO E LOTTA CHAMPIONS LEAGUE

    La sfida contro il Parma pesa più di quanto dicano i tre punti in palio.

    Rispondere all’Inter e mantenere il distacco - oggi attorno ai sette punti - è fondamentale per lasciare aperta la corsa al titolo. 

    Allo stesso tempo, approfittare del passo falso della Juventus contro il Como significherebbe consolidare la posizione in zona Champions e mettere un altro tassello verso l’obiettivo dichiarato fin dall’inizio della stagione.

