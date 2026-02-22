Il Milan ritrova Leao e Pulisic contro il Parma: fin qui solo 315 minuti insieme, sono la chiave per restare in corsa per lo Scudetto

Una vittoria per restare agganciati alla corsa Scudetto contro l’Inter e, allo stesso tempo, per allungare sulla Juventus - scivolata al quinto posto - nella lotta per un posto in Champions League.
Il Milan ospita il Parma a San Siro in una gara sulla carta abbordabile ma cruciale per, come sottolinea il tecnico, arrivare a marzo nelle migliori condizioni e giocarsi tutto fino in fondo.
L’allenatore potrà contare su una squadra quasi al completo, eccezion fatta per Pavlovic e per il lungodegente Gimenez. In avanti torneranno dal 1' Leao e Pulisic, dettaglio tutt’altro che scontato in una stagione condizionata dagli stop fisici.