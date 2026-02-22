Il Milan ritrova Leao e Pulisic contro il Parma: fin qui solo 315 minuti insieme, sono la chiave per restare in corsa per lo Scudetto

A inizio stagione sembrava impensabile, eppure a fine febbraio Pulisic e Leao hanno giocato soltanto tre partite da titolari insieme in Serie A.

La prima risale al 23 novembre, nel derby contro l’Inter vinto dai rossoneri grazie alla rete dello statunitense. Per rivederli dal primo minuto è stato necessario attendere l’inizio di gennaio, nell’1-1 contro il Genoa a San Siro, con il portoghese a segno in pieno recupero.

L’ultimo precedente è di poco più di un mese fa contro il Lecce, sempre al Meazza, in una gara decisa però da Fullkrug subentrando dalla panchina.

In generale, i due hanno condiviso il campo soltanto per 315 minuti in questa stagione, a testimonianza del fatto che Allegri non li abbia quasi mai avuti al pieno della loro condizione.