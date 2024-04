Milan-Inter, le coreografie del Derby: topi che portano le due stelle e 'il vostro incubo', spettacolo sugli spalti

Spettacolo sugli spalti per le coreografie di Inter e Milan prima del Derby: le due stelle da una parte, i topi dall'altra.

Il Derby numero 180 in Serie A è quello che vale lo Scudetto. Non un Milan-Inter come gli altri, ma bensì la stracittadina che può fare la storia del campionato. In caso di vittoria la squadra nerazzurra è Campione d'Italia per la ventesima volta.

Prima dello spettacolo in un San Siro tutto esaurito, i minuti che hanno preceduto la gara tra Milan e Inter hanno visto i tifosi rossoneri e quelli nerazzurri mostrare il solito show in curva, con le proprie coreografie pre-partita.

Anche stavolta il Derby tra Milan e Inter ha presentato uno spettacolo in termini di colori rossoneri e nerazzurri sugli spalti.