Dopo l'Inter, anche il Milan potrebbe qualificarsi alla prossima Champions League: cosa serve per la matematica rossonera?

Non solo l'Inter capolista. Dopo aver superato la Juventus in classifica, anche il Milan di Pioli corre verso la qualificazione alla Champions League 2024/2025. Nonostante la bagarre per raggiungere il quarto posto, ed eventualmente il quinto in caso di slot in più in virtù del ranking UEFA, la squadra rossonera una un buon vantaggio che permette i primi calcoli.

Dopo essere stata eliminata dall'attuale Champions, con conseguente retrocessione in Europa League, il Milan è - dopo l'Inter - la squadra più vicina alla nuova e rinnovata competizione europea.

La qualificazione del Milan alla prossima Champions League potrebbe arrivare già ad aprile 2024 a seconda dei propri risultati e quelli delle avversarie in lotta per quarto e quinto posto.