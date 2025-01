Milan-Girona 1-0, pagelle e tabellino: una notte da Leao, Maignan salva il risultato, Morata stecca ancora

Milan sicuro almeno dei playoff dopo l'1-0 al Girona: decisivo Leao, ottimi segnali da Bennacer, continua a deludere Morata.

Una notte da Leao: il Milan vince 1-0 contro il Girona grazie a una perla del suo numero 10, imboccando la strada che può portare agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Qualificazione diretta che passerà dalla trasferta di Zagabria, in programma tra 7 giorni, senza dover preoccuparsi dei risultati delle altre 17 gare in programma quella sera. Tutto nelle mani del Milan, che torna al successo mostrando segnali di ripresa.

La reazione auspicata da Conceiçao, dopo l'inquietante prestazione contro la Juventus, è nell'ottimo primo tempo dei rossoneri, che aggrediscono la partita sin dai primi minuti e mettono in difficoltà un Girona che lascia spazi soprattutto in contropiede. Il Milan crea, colpisce una traversa con Theo Hernandez e un palo con Musah prima di sbloccare il risultato: è il 37', Bennacer recupera palla sulla trequarti e imbecca Leao, che dribbla un avversario e di sinistro scarica un bolide imparabile per Gazzaniga.

Nella ripresa il Milan cala e al 58' rischia grosso, con il goal dell'ex Tottenham Bryan Gil che viene annullato per un fuorigioco millimetrico. Michel tenta il tutto per tutto inserendo tra gli altri l'ex Reggina Stuani e l'olandese Danjuma, Conceiçao ritrova Pulisic per il finale di gara, controllato senza grandi patemi d'animo dai rossoneri, che volano al sesto posto, raggiungendo quota 15 punti in classifica.