Milan Futuro-Carpi dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Prima uscita casalinga per il Milan Futuro: a Busto Arsizio sfida con il Carpi, chance riscatto per Camarda e compagni.

Prima volta in casa per il Milan Futuro. I giovani rossoneri giocheranno sul proprio terreno di gioco contro il neopromosso Carpi nella seconda giornata del campionato di Serie C NOW.

Si giocherà allo Speroni di Busto Arsizio, impianto concesso “in prestito” dalla Pro Patria, fin quando non sarà pronto il Comunale di Solbiate Arno, futura vera casa della squadra B del Milan.

Per Camarda e compagni sarà la chance di riscattare il ko di Chiavari all’esordio, caccia al primo successo stagionale anche per gli emiliani, reduci dal pari con il Rimini.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.