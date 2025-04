Milan-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

AC Milan vs Fiorentina

A San Siro il Milan di Conceiçao si gioca le ultime speranze di Europa contro la Fiorentina di Palladino: formazioni, canale tv e streaming.

Sfida per l’Europa. Nel sabato sera di Serie A, a San Siro va in scena la sfida fra Milan e Fiorentina. Le squadre di Conceiçao e Palladino vanno a caccia della qualificazione alle prossime competizioni europee.

Milan nono in classifica a quota 47: rossoneri a -9 dal quarto posto, -8 dal quinto. Per Conceiçao, reduce dal pari nel derby di Coppa Italia con l’Inter, la gara contro i viola è assolutamente da non sbagliare.

Fiorentina, invece, che di punti ne ha 51: Kean e compagni sono ancora pienamente in corsa per la Champions League, distante solo cinque lunghezze, oltre che ovviamente per Europa e Conference League.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.