Conceicao ha scoperto la "formula" per il Milan: difesa sistemata e i goal dei centravanti, la stagione può finire in crescita

Dopo mesi complicati i rossoneri sembrano aver trovato la quadra: due strade per l'Europa e Conceicao può contare su Gimenez ritrovato.

Troppo tardi per raggiungere certi obiettivi e poter rimediare a tutto ciò che non ha funzionato in questa stagione ma il Milan prova comunque a darsi un finale diverso tra campionato e soprattutto Coppa Italia.

I rossoneri da qualche settimana hanno trovato una continuità che non c'era mai stata fino ad ora, né con Fonseca né con Conceicao e lo hanno fatto grazie anche alla svolta tattica data dall'ex allenatore del Porto.

Due in particolare gli aspetti da sottolineare per il Milan, la solidità difensiva delle ultime partite e i goal dei centravanti. Ma che finale di stagione sarà per la squadra di Conceicao?