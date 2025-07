Milan-Arsenal 0-1, tabellino e marcatori dell'amichevole: Leao prova ad illuminare, ma Saka punisce

AC Milan vs Arsenal

Prima sconfitta per il Milan di Allegri: contro l'Arsenal finisce 0-1, decisiva la rete di Saka ad inizio ripresa.

Primo vero appuntamento stagionale per il Milan che, seppur in amichevole, ha avuto l’occasione di confrontarsi con un avversario di alto livello come l’Arsenal.

Il risultato non ha sorriso ai rossoneri, ma non sono mancati alcuni segnali positivi, soprattutto considerando la condizione fisica ancora appesantita dalla preparazione atletica.

Massimiliano Allegri ha sfruttato l’occasione per impiegare l’intera rosa a disposizione, dando a tutti la possibilità di mettersi in mostra.

Nonostante il successo dell'Arsenal nei tempi regolamentari, la sfida è poi proseguita ai calci di rigore, quest'ultimi ininfluenti ai fini del risultato.