I 20 migliori acquisti della stagione 2024-25: da Mbappé a McTominay e Kean, la classifica

I giocatori che hanno avuto l'impatto maggiore nelle nuove squadre scelti da GOAL: tanti protagonisti della Serie A.

Dopo una stagione ricca di colpi di scena e caratterizzata da un numero record di partite, finalmente conosciamo i campioni dei cinque principali campionati europei. Il Liverpool ha conquistato il suo secondo titolo di Premier League nel primo anno di Arne Slot alla guida del club, il Barcellona ha strappato il titolo della Liga al Real Madrid, il Bayern Monaco ha fatto lo stesso con il Bayer Leverkusen in Bundesliga, il Napoli ha detronizzato l'Inter in Serie A e il Paris Saint-Germain ha conquistato il suo quarto titolo consecutivo in Ligue 1.

Ci sono state anche alcune storie da favola nelle coppe nazionali, con Crystal Palace, Newcastle, Bologna e Stoccarda che hanno messo fine alla loro lunga astinenza di trofei, mentre il Tottenham ha fatto lo stesso dopo aver battuto il Manchester United in una finale tutta inglese di Europa League. Ora non resta che incoronare i vincitori della Champions League, con PSG e Inter che si affronteranno all'Allianz Arena.

Alcune delle squadre di maggior successo della stagione hanno prosperato senza apportare troppi cambiamenti alla rosa, ma la maggior parte ha ottenuto successi spendendo ingenti somme per nuovi giocatori o mettendo a segno acquisti in prestito o a parametro zero. Il calciomercato è stato fondamentale quest'anno e molti acquisti sono riusciti a superare le aspettative dopo essere usciti dalla loro zona di comfort.

La domanda è: chi spicca come il migliore? GOAL classifica qui di seguito i 20 migliori acquisti della stagione europea 2024-25...