Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Messi in Copa Libertadores: trattative già avviate, l’Inter Miami vuole partecipare al torneo

L’Inter Miami ha avviato i contatti con la CONMEBOL per prendere parte alla Copa Libertadores: ci sono i precedenti che possono far pensare ad un’apertura.

Lionel Messi tra i grandi protagonisti della Copa Libertadores.

Quella che fino a poco fa poteva sembrare solo una suggestione potrebbe presto diventare realtà. La massima competizione sudamericana per club potrebbe infatti accogliere uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi che, sebbene argentino, non ha mai avuto modo in carriera di prendere parte al torneo.

Messi giocherebbe la Libertadores con la maglia dell’Inter Miami e, perché la cosa accada, sarà necessario che CONCACAF e CONMEBOL trovino un’intesa.

  • Lionel Messi Inter Miami 2025Getty

    SAREBBE UN COLPO PER LA LIBERTADORES

    Lionel Messi, avendo giocato in carriera con il Barcellona, il PSG e l’Inter Miami, non ha mai avuto modo di partecipare alla Copa Libertadores.

    Per il torneo sarebbe ovviamente un colpo sensazionale poter contare su uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, nonché sul più famoso del panorama calcistico mondiale, e dunque quella che è stata un’ipotesi già paventata in passato potrebbe presto diventare realtà.

    L’Inter Miami prenderebbe ovviamente parte alla competizione da squadra vincitrice dell’ultimo campionato di MLS.

  • I PRECEDENTI

    La Copa Libertadores già in passato è stata aperta a compagini non sudamericane e dunque non affiliate alla CONMEBOL.

    Nel corso degli anni, infatti, è stato concesso di prendere parte al torneo a squadre messicane di Liga MX. Il torneo potrebbe ora essere ulteriormente ampliato e prevedere la partecipazione di compagini statunitensi, con l’Inter Miami che ovviamente sarebbe in prima fila in quanto campione in carica della MLS.

  • David Beckham and Jorge Mas MiamiGetty

    TRATTATIVE GIÀ AVVIATE

    Il proprietario e amministratore delegato dell’Inter Miami, Jorge Mas, parlando all’argentino Olé, ha svelato di aver già avviato i primi colloqui con il presidente della CONMEBOL Alejandro Dominguez.

    “Mi piacerebbe vedere l’Inter Miami competere con le grandi del Sud America e vedere Messi in una competizione che non ha mai giocato. È una nostra aspirazione, un sogno. Ho parlato con la CONMEBOL per vedere se la cosa è possibile e ci sono dei precedenti, perché club messicani hanno già preso parte alla Libertadores. È un nostro obiettivo e lo dico pubblicamente”.

  • “AVREMO UNA SQUADRA STRAORDINARIA PER COMPETERE”

    “So che queste sono questioni che riguardano la CONCACAF e la CONMEBOL, ma credo che la competizione possa crescere ed essere migliore con l’allargamento alle squadre statunitensi e messicane. Noi avremmo una compagine capace di competere ai massimi livelli, sarà straordinaria, anche più forte di quella dello scorso anno. Il nostro obiettivo è quello di vincere la CONCACAF Champions League già quest’anno, abbiamo quello che serve”.

