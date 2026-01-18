Messi in Copa Libertadores: trattative già avviate, l’Inter Miami vuole partecipare al torneo

Lionel Messi tra i grandi protagonisti della Copa Libertadores.
Quella che fino a poco fa poteva sembrare solo una suggestione potrebbe presto diventare realtà. La massima competizione sudamericana per club potrebbe infatti accogliere uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi che, sebbene argentino, non ha mai avuto modo in carriera di prendere parte al torneo.
Messi giocherebbe la Libertadores con la maglia dell’Inter Miami e, perché la cosa accada, sarà necessario che CONCACAF e CONMEBOL trovino un’intesa.