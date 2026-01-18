Messi in Copa Libertadores: trattative già avviate, l’Inter Miami vuole partecipare al torneo

Il proprietario e amministratore delegato dell’Inter Miami, Jorge Mas, parlando all’argentino Olé, ha svelato di aver già avviato i primi colloqui con il presidente della CONMEBOL Alejandro Dominguez.

“Mi piacerebbe vedere l’Inter Miami competere con le grandi del Sud America e vedere Messi in una competizione che non ha mai giocato. È una nostra aspirazione, un sogno. Ho parlato con la CONMEBOL per vedere se la cosa è possibile e ci sono dei precedenti, perché club messicani hanno già preso parte alla Libertadores. È un nostro obiettivo e lo dico pubblicamente”.