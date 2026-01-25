Meret titolare contro la Juventus? I precedenti sorridono al portiere del Napoli: spesso si è esaltato con i bianconeri

La Juventus è di fatto la squadra che Meret ha affrontato più volte in carriera: ben tredici.

Una lunga serie di incroci iniziata nel marzo del 2018, quando era giovanissimo e difendeva la porta della SPAL (0-0 e prova convincente in quella occasione), e poi proseguita nel corso degli anni indossando sempre la maglia del Napoli.

Il suo bilancio contro i bianconeri è positivo, visto che parla di sette vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, e sono state in particolare proprio due sfide con la Juventus a rappresentare spartiacque fondamentali per la sua carriera.