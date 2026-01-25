Meret titolare contro la Juventus? I precedenti sorridono al portiere del Napoli: spesso si è esaltato con i bianconeri

In ambito calcistico spesso si parla di emergenza: una parola usata soprattutto per indicare che una squadra è alle prese con una serie di infortuni.
A volte lo si fa anche esagerando, ma non è certo il caso del Napoli che si appresta a sfidare la Juventus nel ventiduesimo turno di campionato.
Una sfida che metterà in palio punti fondamentali anche per la corsa Scudetto e che Antonio Conte sarà costretto ad affrontare sapendo di poter contare su una rosa ridotta praticamente all’osso.
La lista degli indisponibili si è clamorosamente allungata giorno dopo giorno e al suo interno rientrano i nomi di elementi di praticamente ogni reparto.
L’ultimo giocatore azzurro, in ordine prettamente temporale, ad aver accusato problemi fisici è Vanja Milinkovic-Savic.
La sua presenza in campo è da considerarsi quantomeno in dubbio e, da questo punto di vista, decisive saranno le prossime ore.
Qualora l’ex Torino non dovesse farcela, toccherebbe ad Alex Meret. L’estremo difensore degli ultimi due Scudetti azzurri non scende in campo da tempo, ma spesso è riuscito ad esaltarsi proprio quando ha affrontato la Juventus.