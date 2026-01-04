Mercato, Coppa d’Africa e cartellini: la Lazio resta senza centravanti, Sarri dovrà inventarsi qualcosa contro la Fiorentina

L’assenza di Noslin contro la Fiorentina sarà particolarmente pesante perché negherà a Maurizio Sarri un altro elemento del reparto avanzato.

Come è noto, infatti, Castellanos è in procinto di trasferirsi in Inghilterra al West Ham e dunque è destinato a non essere della partita, così come non affronterà i viola nemmeno Dia, che è attualmente impegnato in Coppa d’Africa con il suo Senegal.