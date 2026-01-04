Mercato, Coppa d’Africa e cartellini: la Lazio resta senza centravanti, Sarri dovrà inventarsi qualcosa contro la Fiorentina

Quello della Lazio non è stato certamente un inizio del 2026 da incorniciare.
La compagine biancoceleste, infatti, non solo ha prolungato la sua astinenza da vittorie che in campionato si protrae ormai dallo scorso 13 dicembre, ma contro il Napoli è incappata in una pesante sconfitta interna.
Una partita, quella contro i campioni d’Italia, che ha lasciato in eredità non solo la sesta battuta d’arresto nel torneo, ma anche una situazione non semplice con la quale dover fare i conti.
A circa dieci minuti dal triplice fischio finale, infatti, Noslin si è guadagnato un’espulsione per doppio cartellino giallo: la sua, nella prossima uscita contro la Fiorentina in programma il prossimo 7 gennaio, sarà un’assenza pesantissima.