Scott McTominay NapoliGetty Images
Leonardo Gualano

McTominay recupera per Verona-Napoli? Le condizioni del centrocampista scozzese in vista della sfida del Bentegodi

Scott McTominay ha saltato le ultime tre partite tra campionato e Coppa Italia: le sue condizioni in vista di Verona-Napoli.

Sarà una partita dal peso specifico elevato quella che il Napoli giocherà sabato sul campo del Verona.

La compagine partenopea, infatti, non vince dallo scorso 7 febbraio, da quando cioè ha superato in extremis il Genoa a Marassi, e andrà dunque a caccia di quel risultato che possa consentirgli di ripartire dopo la sconfitta patita contro l’Atalanta e di mettere in cascina punti fondamentali quantomeno per la corsa che porta a una qualificazione alla prossima Champions League.

La marcia di avvicinamento alla gara è stata accompagnata dai dubbi relativi alle condizioni di Scott McTomnay: il centrocampista scozzese sarà tra i protagonisti della sfida valida per il ventisettesimo turno di Serie A che si giocherà al Bentegodi?

  • FUORI DA INIZIO FEBBRAIO

    Scott McTominay non gioca una partita ufficiale proprio da Genoa-Napoli.

    In quell’occasione, era il 7 febbraio, riportò un problema fisico nel corso del primo tempo e, dopo aver stretto i denti, venne sostituito durante l’intervallo.

    Da allora ha saltato le sfide di campionato contro Roma e Atalanta, oltre a quella di Coppa Italia con il Como.

  • L’INFORTUNIO DI MCTOMINAY

    A fermare McTominay è stato un problema al gluteo destro.

    Il centrocampista del Napoli è alle prese con l’infiammazione di un tendine che non solo nelle ultime settimane gli ha impedito di giocare, ma anche di allenarsi con il resto del gruppo.

  • MCTOMINAY A DISPOSIZIONE PER IL VERONA

    Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile recupero di McTominay in vista di Verona-Napoli, ma nelle ultime ore si è fatta sempre più forte la possibilità che il suo nome non venga inserito nella lista dei convocati di Antonio Conte.

    Il Napoli ha deciso di seguire la via della massima cautela, e questo al fine di avere uno dei suoi uomini di punta al meglio della condizione per il rush finale di stagione.

    McTominay, dunque, non sarà tra i protagonisti della sfida del Bentegodi.

  • QUANDO POTREBBE RIENTRARE MCTOMINAY

    C’è una nuova data sul calendario segnata con un circoletto rosso per il potenziale rientro di McTominay: quella del 6 marzo.

    Il centrocampista azzurro potrebbe dunque tornare a disposizione di Antonio Conte per Napoli-Torino, sfida che si giocherà al Maradona e che sarà valida per il 28° turno di Serie A.

0