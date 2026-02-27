McTominay recupera per Verona-Napoli? Le condizioni del centrocampista scozzese in vista della sfida del Bentegodi

Sarà una partita dal peso specifico elevato quella che il Napoli giocherà sabato sul campo del Verona.

La compagine partenopea, infatti, non vince dallo scorso 7 febbraio, da quando cioè ha superato in extremis il Genoa a Marassi, e andrà dunque a caccia di quel risultato che possa consentirgli di ripartire dopo la sconfitta patita contro l’Atalanta e di mettere in cascina punti fondamentali quantomeno per la corsa che porta a una qualificazione alla prossima Champions League.

La marcia di avvicinamento alla gara è stata accompagnata dai dubbi relativi alle condizioni di Scott McTomnay: il centrocampista scozzese sarà tra i protagonisti della sfida valida per il ventisettesimo turno di Serie A che si giocherà al Bentegodi?